· Ουρουγουάη

Μπιέλσα κατά των cooling break: «Αλλοιώνουν το ποδόσφαιρο, το έκαναν μπάσκετ με τέσσερα δεκάλεπτα!»

Ξεκάθαρη θέση κατά των τρίλεπτων «hydration break» στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 πήρε ο Μαρσέλο Μπιέλσα, με τον προπονητή της Ουρουγουάης να τονίζει πως τέτοιου είδους αλλαγές καταστρέφουν την πολιτισμική δομή του αθλήματος. 

Μπιέλσα κατά των cooling break: «Αλλοιώνουν το ποδόσφαιρο, το έκαναν μπάσκετ με τέσσερα δεκάλεπτα!»
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Ο... «Loco» Μπιέλσα δεν φοβάται ποτέ να πει τα πράγματα με το όνομά τους και το απέδειξε για ακόμη μία φορά. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ουρουγουάης εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του για την εφαρμογή των υποχρεωτικών διακοπών (cooling breaks) κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, υποστηρίζοντας ότι αυτές οι σύντομες παύσεις ουσιαστικά αλλοιώνουν την φύση του αθλήματος.

Σύμφωνα με τον 70χρονο προπονητή, η συγκεκριμένη απόφαση μετατρέπει το παιχνίδι από δύο ημίχρονα σε τέσσερις περιόδους, κάτι που επηρεάζει αρνητικά τον τρόπο με τον οποίο έχει δομηθεί ιστορικά το ποδόσφαιρο, χωρίς μάλιστα να προσφέρει κάποιο ουσιαστικό πλεονέκτημα.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι διακοπές αυτές συχνά ξεπερνούν το προβλεπόμενο τρίλεπτο, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις και «παγώνοντας» τον ρυθμό των αγώνων.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μαρσέλο Μπίελσα:

«Το να παίζεις τέσσερις περιόδους αντί για δύο, αλλάζει την ίδια την έννοια του ποδοσφαίρου. Δεν σκέφτηκαν τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει αυτό στο παιχνίδι.

Πριν ληφθεί αυτή η απόφαση, το ποδόσφαιρο είχε ένα χαρακτηριστικό, τώρα έχει ένα άλλο. Τα συμπεράσματα που παρουσιάζω δεν είναι δικά μου. είναι αυτά που ακούω συνεχώς και συμφωνώ.»

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