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Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, Γερμανία - Ακτή Ελεφαντοστού: Οι ενδεκάδες του αγώνα

Ανακοινώθηκαν οι ενδεκάδες του αγώνα Γερμανία - Ακτή Ελεφαντοστού για τον 5ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026. 

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, Γερμανία - Ακτή Ελεφαντοστού: Οι ενδεκάδες του αγώνα
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Σε μία από τις πιο δυνατές αναμετρήσεις της ημέρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, η Γερμανία αντιμετωπίζει την Ακτή Ελεφαντοστού στις 23:00, στο πλαίσιο του 5ου ομίλου.

Λίγη ώρα πριν από τη σέντρα, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν και ο Εμέρς Φάε ανακοίνωσαν τις ενδεκάδες με τις οποίες θα παρατάξουν τις ομάδες τους.

Γερμανία (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Νόιερ, Κίμιχ, Τα, Σλότερμπεκ, Μπράουν, Πάβλοβιτς, Ενμέτσα, Μουσιάλα, Βιρτς, Σανέ, Χάβερτς.

Στον πάγκο: Μπάουμαν, Νίμπελ, Ρίντιγκερ, Αντόν, Ράουμ, Τιαό, Γκορέτσκα, Λίβελινγκ, Γκρος, Στίλερ, Αμίρι, Ουεντραόγκο, Βόλτεμαντε, Μπάιερ, Γιουντάβ.

Ακτή Ελεφαντοστού (Εμέρς Φάε): Φοφανά, Κονάν, Σινγκό, Κοσουνού, Αγκμπαντού, Κεσιέ, Σανγκαρέ, Ουλάι, Ντιομαντέ, Ντιαλό, Μπονί.

Στον πάγκο: Κονέ, Λαφόν, Ντιομαντέ, Οπερί, Ντουε, Εντικά, Σερί, Φοφανά, Γκουιακόν, Αντινγκρά, Γουαχί, Ντιακιτέ, Πεπέ, Γκεσάν, Τουρέ.

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