«Οι 10 μεγαλύτερες απογοητεύσεις στην ιστορία των Μουντιάλ»

Λίστα με τις δέκα πιο απογοητευτικές περιπτώσεις εθνικών ομάδων που έχουν χαρακτηριστεί ως «dark horses» στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων παρουσιάζει το PlanetFootball, με αφορμή τον πρόωρο αποκλεισμό της Τουρκίας από τη διοργάνωση του 2026.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ανωτέρω χαρακτηρισμός (dark horse) χρησιμοποιείται για ομάδες που δεν θεωρούνται φαβορί πριν από μια διοργάνωση, αλλά διαθέτουν τα αγωνιστικά στοιχεία για να πραγματοποιήσουν πορεία υπέρβασης. Ωστόσο, όπως σημειώνει η ιστοσελίδα, αρκετές από αυτές δεν κατάφεραν τελικά να ανταποκριθούν στις προσδοκίες.

Στην 10η θέση της λίστας κατατάσσεται η Νιγηρία του 1998, μια ομάδα που είχε εντυπωσιάσει στο Μουντιάλ του 1994 και είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες δύο χρόνια αργότερα. Παρά τη νίκη επί της Ισπανίας με 3-2 στη φάση των ομίλων, η πορεία της σταμάτησε στη φάση των «16», όπου ηττήθηκε με 4-1 από τη Δανία.

Στη 9η θέση βρίσκεται η Τουρκία του 2026, η οποία πριν από τη διοργάνωση είχε χαρακτηριστεί από πολλούς ως πιθανή έκπληξη. Ωστόσο, όπως αναφέρει το PlanetFootball, η τουρκική ομάδα γνώρισε δύο ήττες χωρίς να σκοράρει, απέναντι σε Αυστραλία και Παραγουάη, παρά την παρουσία ποιοτικών ποδοσφαιριστών όπως ο Αρντά Γκιουλέρ και ο Κενάν Γιλντίζ.

Στην 8η θέση συναντάται η Δανία του 2022, η οποία μετά την παρουσία της στα ημιτελικά του Euro 2020 δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες, μένοντας εκτός συνέχειας από τη φάση των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Ακολουθεί το Καμερούν του 2002, με παίκτες όπως ο Σαμουέλ Ετό, το οποίο αποκλείστηκε πρόωρα, καθώς και η Ουρουγουάη του 1986, που παρότι θεωρούνταν ισχυρή δύναμη, είχε απογοητευτική πορεία στο Μεξικό.

Στην 5η θέση βρίσκεται η Τσεχία του 2006, μια ομάδα με σημαντικά ονόματα όπως οι Πάβελ Νέντβεντ, Τόμας Ροσίτσκι και Πετρ Τσεχ, η οποία αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων παρά την αρχική νίκη επί των ΗΠΑ.

Ακολουθεί η Σκωτία του 1978, σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές αποτυχίες «υπερεκτίμησης» στην ιστορία των Μουντιάλ, και η Σοβιετική Ένωση του 1990, που αποκλείστηκε πρόωρα παρά τις υψηλές προσδοκίες.

Στη 2η θέση βρίσκεται η Πορτογαλία του 2002, με ηγετικές μορφές όπως ο Λουίς Φίγκο και ο Ρουί Κόστα, η οποία αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων μετά από απογοητευτικές εμφανίσεις.

Στην κορυφή της λίστας τοποθετείται η Κολομβία του 1994, μια ομάδα που είχε εντυπωσιάσει στα προκριματικά, αλλά στο Μουντιάλ των ΗΠΑ αποκλείστηκε πρόωρα.

Το δημοσίευμα κάνει επίσης αναφορά στο τραγικό γεγονός της δολοφονίας του Άντρες Εσκομπάρ μετά τη διοργάνωση, συνδέοντας την περίοδο εκείνη με έντονη πίεση και εξωαγωνιστικές συνθήκες στο κολομβιανό ποδόσφαιρο.

Το PlanetFootball καταλήγει ότι κοινό χαρακτηριστικό όλων των περιπτώσεων είναι η αδυναμία διαχείρισης των υψηλών προσδοκιών, παρά το ταλέντο και την ποιότητα που διέθεταν οι συγκεκριμένες ομάδες.