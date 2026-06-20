Τι περιέχει το ρόφημα που ήπιε ο διαιτητής Τσβάιερ και ξεπέρασε τις κράμπες!

Ένα εντελώς viral στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στο παιχνίδι μεταξύ Αυστραλίας και ΗΠΑ για την δεύτερη αγωνιστική του Δ' ομίλου του Μουντιάλ 2026.

Συγκεκριμένα, ο Γερμανός διαιτητής, Φέλιξ Τσβάιερ, αντιμετώπισε πρόβλημα στα τελευταία λεπτά του αγώνα λόγω κράμπας στο αριστερό του πόδι, ωστόσο κατάφερε να βγάλει το ματς χάρη σε μια... γιατροσοφική παρέμβαση.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «Sun», το μυστικό της άμεσης ανάρρωσης ήταν ο χυμός πίκλας! Το συγκεκριμένο ρόφημα είναι διάσημο στους αθλητές για την ιδιότητά του να εξαφανίζει τις κράμπες σε λιγότερο από ένα λεπτό, καθώς η υψηλή περιεκτικότητά του σε ξίδι ενεργοποιεί ένα αισθητηριακό αντανακλαστικό στο πίσω μέρος του λαιμού, το οποίο στέλνει σήμα στον εγκέφαλο να «ηρεμήσει» τα νεύρα που προκαλούν τις μυικές συσπάσεις.

Κάπως έτσι, ελάχιστα λεπτά αφότου σφάδαζε στο γρασίδι, ο Τσβάιερ σηκώθηκε όρθιος και συνέχισε να διευθύνει μέχρι το τέλος της αναμέτρησης!