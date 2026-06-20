Μουντιάλ 2026, Καναδάς: Επιτυχημένη η χειρουργική επέμβαση του Κονέ

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Καναδά, ανακοίνωσε ότι ο Ισμαήλ Κονέ υπεβλήθη σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να αποκατασταθεί το κάταγμα που υπέστη στο αριστερό του πόδι.

Όπως είναι λογικό, ο Καναδός διεθνής θα χάσει το υπόλοιπο του Μουντιάλ 2026, ενώ με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έστειλε μήνυμα ανθεκτικότητας, διαβεβαιώνοντας τους συμπαίκτες του για την υποστήριξή του παρά την απουσία του, τονίζοντας ότι θα βρίσκεται κοντά στην ομάδα από τον πάγκο.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Κονέ είναι ο μεγάλος άτυχος του Παγκοσμίου Κυπέλλου καθώς υπέστη κάταγμα κνήμης και περόνης, στο 57ο λεπτό της εμφατικής νίκης με 6-0 επί του Κατάρ, για την 2η αγωνιστική του Β' ομίλου.