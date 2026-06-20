· Καναδάς

Μουντιάλ 2026, Καναδάς: Επιτυχημένη η χειρουργική επέμβαση του Κονέ

Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση υπεβλήθη ο Ισμαέλ Κονέ του Καναδά, με τον 24χρονο μέσο να μένει εκτός γηπέδων για περίπου 4-5 μήνες

Μουντιάλ 2026, Καναδάς: Επιτυχημένη η χειρουργική επέμβαση του Κονέ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Καναδά, ανακοίνωσε ότι ο Ισμαήλ Κονέ υπεβλήθη σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να αποκατασταθεί το κάταγμα που υπέστη στο αριστερό του πόδι.

Όπως είναι λογικό, ο Καναδός διεθνής θα χάσει το υπόλοιπο του Μουντιάλ 2026, ενώ με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έστειλε μήνυμα ανθεκτικότητας, διαβεβαιώνοντας τους συμπαίκτες του για την υποστήριξή του παρά την απουσία του, τονίζοντας ότι θα βρίσκεται κοντά στην ομάδα από τον πάγκο.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Κονέ είναι ο μεγάλος άτυχος του Παγκοσμίου Κυπέλλου καθώς υπέστη κάταγμα κνήμης και περόνης, στο 57ο λεπτό της εμφατικής νίκης με 6-0 επί του Κατάρ, για την 2η αγωνιστική του Β' ομίλου.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:28 MUNDIAL

Κουρτουά για Ταρέμι: «Πρέπει να τον προσέξουμε»

15:23 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Το πράσινο «ευχαριστώ» στον Γκριγκόνις – «Πάντα μέλος της οικογένειάς μας»

15:08 GREEK BASKET LEAGUE

Ανακοίνωσε Κόνιαρη το Μαρούσι

14:43 EUROLEAGUE

Euroleague: Επίσημο! Ο Μάριους Γκριγκόνις επέστρεψε στη Ζαλγκίρις

14:43 SUPER LEAGUE

«Ο Ολυμπιακός και ομάδες του εξωτερικού θέλουν τον Σαλσέδο του ΟΦΗ»

14:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τρομακτική στιγμή: Ο Γκάγκο υπέστη καρδιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου (video)

14:30 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Τα κορυφαία γκολ της πρώτης αγωνιστικής (vid)

14:19 MUNDIAL

Τι περιέχει το ρόφημα που ήπιε ο διαιτητής Τσβάιερ και ξεπέρασε τις κράμπες!

14:14 MUNDOBASKET

Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για το παράθυρο του Ιουλίου

14:07 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Τότε «πατάει» Ελλάδα ο Αλέσιο Λίσι

13:55 ΣΠΟΡ

Έμαθε αντίπαλο στον πρώτο γύρο της Μαγιόρκα ο Τσιτσιπάς

13:47 NBA

NBA: Νέα κίνηση των Τίμπεργουλβς για Αντετοκούνμπο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας