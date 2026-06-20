Μουντιάλ 2026: Αιχμηρή ατάκα για Νεϊμάρ – «Είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που παίζει με τηλεργασία»

Καυστικό σχόλιο για τον Νεϊμάρ έκανε ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, αναφερόμενος με χιουμοριστική διάθεση στην απουσία του αστέρα της «Σελεσάο» από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας στο Μουντιάλ 2026.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για το δημόσιο σύστημα υγείας στο Μπέλο Οριζόντε, ο Βραζιλιάνος πρόεδρος συνομίλησε με ένα παιδί που βρισκόταν στο κοινό και το ρώτησε ποιον θεωρεί κορυφαίο ποδοσφαιριστή της εθνικής ομάδας.

«Ποιον έχει η Βραζιλία που είναι καλός στο ποδόσφαιρο τώρα;», ρώτησε ο Λούλα, με το παιδί να απαντά αμέσως: «Τον Νεϊμάρ», με την απάντηση του προέδρου να προκαλεί γέλια στους παρευρισκόμενους.

«Ο Νεϊμάρ δεν παίζει καν, φίλε. Άκουσα χθες ότι είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής στον κόσμο που κάνει τηλεργασία. Ένας παίκτης που δουλεύει από το σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος: «Σε λίγο θα φτιάξουν εθνική ομάδα με τεχνητή νοημοσύνη. Έντεκα Πελέ».

Οι δηλώσεις του Λούλα έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Νεϊμάρ παραμένει εκτός δράσης με την εθνική Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο 34χρονος επιθετικός δεν ακολούθησε την αποστολή στη Φιλαδέλφεια για την αναμέτρηση με την Αϊτή, παραμένοντας στη βάση της ομάδας στο Νιου Τζέρσεϊ.

Ο Κάρλο Αντσελότι, πάντως, μετά τη νίκη της Βραζιλίας επί της Αϊτής, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επιστροφή του έμπειρου άσου, τονίζοντας στη συνέντευξη Τύπου πως αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι απέναντι στη Σκωτία.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος της Βραζιλίας προχωρά σε ανάλογες χιουμοριστικές τοποθετήσεις. Λίγες ημέρες νωρίτερα, μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι στην πρεμιέρα της Αργεντινής απέναντι στην Αλγερία, είχε αστειευτεί δημόσια λέγοντας πως θα ήθελε να κάνει... μεταγραφή τον Αργεντινό σούπερ σταρ.