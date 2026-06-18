Μουντιάλ 2026: Οριστικά εκτός με Αϊτή ο Νεϊμάρ – Πότε θα είναι έτοιμος να επιστρέψει

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας επιβεβαίωσε πως ο Νεϊμάρ δεν θα ταξιδέψει στη Φιλαδέλφεια μαζί με την υπόλοιπη ομάδα και θα παραμείνει στο προπονητικό κέντρο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στο Μόρισταουν του Νιου Τζέρσεϊ.

Ο 34χρονος σταρ επέστρεψε στις προπονήσεις την Τετάρτη, πραγματοποιώντας το πρώτο του πρόγραμμα μετά τον τραυματισμό στη γάμπα που υπέστη στις 17 Μαΐου. Παρότι η αποθεραπεία του εξελίσσεται θετικά, το τεχνικό και ιατρικό επιτελείο έκριναν πως δεν είναι ακόμη έτοιμος για αγωνιστική δράση.

Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Βραζιλίας με 79 γκολ απουσίασε και από την πρεμιέρα της ομάδας στη διοργάνωση, όπου η Βραζιλία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με το Μαρόκο.

Σύμφωνα με βραζιλιάνικα δημοσιεύματα, το ιατρικό επιτελείο της Εθνικής ομάδας αισιοδοξεί ότι ο Νεϊμάρ θα είναι σε θέση να επιστρέψει στη δράση από τη φάση των νοκ άουτ αγώνων, εφόσον η Βραζιλία εξασφαλίσει την πρόκρισή της.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής, η Σκωτία βρίσκεται στην κορυφή του 3ου ομίλου, έχοντας επικρατήσει με 1-0 της Αϊτής.