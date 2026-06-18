· Γκάνα

Μουντιάλ 2026: Φίλαθλος έκανε «ξόρκια» στο Γκάνα-Παναμάς πριν το γκολ της νίκης

Viral έχει γίνει η στιγμή ενός φιλάθλου, ο οποίος φύσηξε λευκή σκόνη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Γκάνα-Παναμάς.

Μουντιάλ 2026: Φίλαθλος έκανε «ξόρκια» στο Γκάνα-Παναμάς πριν το γκολ της νίκης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια ιδιαίτερη και ασυνήθιστη στιγμή κατέγραψαν οι τηλεοπτικές κάμερες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ της Γκάνας και του Παναμά στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο 16ο λεπτό του αγώνα, ένας φίλαθλος της Γκάνας στις εξέδρες προχώρησε σε μια κίνηση που προκάλεσε εντύπωση, καθώς έβγαλε ένα μικρό δοχείο, έριξε λευκή σκόνη στην παλάμη του και στη συνέχεια τη φύσηξε προς τον αγωνιστικό χώρο.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Γιρένκι σκόραρε με buzzer-beater, χαρίζοντας τη νίκη στην αφρικανική ομάδα, γεγονός που έδωσε ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα στο περιστατικό στις εξέδρες.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:35 SUPER LEAGUE

«Εξετάζει την περίπτωση του Σανταμαρία ο ΠΑΟΚ»

20:33 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Δεδομένη η αποχώρηση του Πένια από την Μπαρτσελόνα - «Πάει Τουρκία ή Ελλάδα»

20:24 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η αλληλεγγύη έγινε πράξη από το Allwyn Care στον Πειραιά

20:12 SUPER LEAGUE

Παρελθόν τέσσερις ποδοσφαιριστές από την Καλαμάτα

19:47 NBA

NBA: «Διατεθειμένος να ρίξει τις απαιτήσεις του ο Λεμπρόν για να μείνει στους Λέικερς»

19:42 SUPER LEAGUE 2

Πανσερραϊκός: Ανακοίνωσε φιλικά με Καλαμάτα και Άρη

19:15 MUNDIAL

Τσεχία - Νότια Αφρική: Ο Σάντιλεκ κάνει νωρίς το 1-0 (video)

18:58 NBA

«Υπογράφει νέο συμβόλαιο με τους Ουίζαρντς ο Τρέι Γιανγκ»

18:45 MUNDIAL

LIVE Τσεχία - Νότια Αφρική

18:37 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ψηλά στη λίστα και ο Ινιάκι Πένια της Μπαρτσελόνα (video)

18:23 GREEK BASKET LEAGUE

Μύκονος: Ανανέωσε και ο Καββαδάς

18:14 EUROLEAGUE

Marca: «Οι τελευταίες εμφανίσεις του Μοντέρο πριν τον Ολυμπιακό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας