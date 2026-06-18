Μουντιάλ 2026: Φίλαθλος έκανε «ξόρκια» στο Γκάνα-Παναμάς πριν το γκολ της νίκης
Viral έχει γίνει η στιγμή ενός φιλάθλου, ο οποίος φύσηξε λευκή σκόνη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Γκάνα-Παναμάς.
Μια ιδιαίτερη και ασυνήθιστη στιγμή κατέγραψαν οι τηλεοπτικές κάμερες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ της Γκάνας και του Παναμά στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Στο 16ο λεπτό του αγώνα, ένας φίλαθλος της Γκάνας στις εξέδρες προχώρησε σε μια κίνηση που προκάλεσε εντύπωση, καθώς έβγαλε ένα μικρό δοχείο, έριξε λευκή σκόνη στην παλάμη του και στη συνέχεια τη φύσηξε προς τον αγωνιστικό χώρο.
Λίγα λεπτά αργότερα, ο Γιρένκι σκόραρε με buzzer-beater, χαρίζοντας τη νίκη στην αφρικανική ομάδα, γεγονός που έδωσε ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα στο περιστατικό στις εξέδρες.