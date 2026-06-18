· Αγγλία

Μουντιάλ 2026: Ο Ιμπραΐμοβιτς αποθέωσε τον Κέιν

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς αποθέωσε τον Χάρι Κέιν για την βοήθεια που προσφέρει στην αμυντική λειτουργία της Αγγλίας.

Μουντιάλ 2026: Ο Ιμπραΐμοβιτς αποθέωσε τον Κέιν
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Ο Χάρι Κέιν δεν ξεχωρίζει μόνο για την εκτελεστική του δεινότητα, αλλά και για τη συμβολή του στην αμυντική λειτουργία της Eθνικής Αγγλίας, κάτι που επιβεβαιώθηκε για ακόμη μία φορά στην αναμέτρηση με την Κροατία.

Ο αρχηγός των «Τριών Λιονταριών» πραγματοποίησε μία καθοριστική επέμβαση στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, απομακρύνοντας την μπάλα πάνω στη γραμμή έπειτα από επικίνδυνο σουτ των Κροατών και συμβάλλοντας σημαντικά στη διατήρηση του προβαδίσματος της ομάδας του στη νίκη με 4-2.

Η συγκεκριμένη φάση δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο οποίος εξέφρασε τον θαυμασμό του για την αφοσίωση και την αυταπάρνηση που δείχνει ο Άγγλος επιθετικός και στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού.

Ο Κέιν έχει αποδείξει πολλές φορές πως δεν περιορίζεται στα καθήκοντα του σκόρερ, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις σε όλους τους τομείς του γηπέδου. Η εικόνα του να θυσιάζεται αμυντικά για την ομάδα του αποτελεί ένα από τα στοιχεία που τον έχουν καθιερώσει ως ηγέτη της εθνικής Αγγλίας και έναν από τους πιο ολοκληρωμένους επιθετικούς της εποχής του.

Όσα είπε ο Ζλάταν:

«Ο Χάρι Κέιν πέτυχε δύο γκολ, αλλά αυτό που εκτίμησα περισσότερο ήταν η αποφασιστική του απόκρουση στην περιοχή του στο τέλος του αγώνα. Όταν βλέπεις έναν παίκτη του διαμετρήματός του να αμύνεται έτσι, εντυπωσιάζεσαι από την αυτοθυσία του. Θέλει να νικήσει και είναι πρόθυμος να κάνει πράγματα που ένας σταρ δεν θα έκανε κανονικά».

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