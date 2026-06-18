Ρονάλντο για Μέσι: «Είναι ο σπουδαιότερος παίκτης όλων των εποχών» (vid)

Σε μια δήλωση που θα… συζητηθεί προχώρησε ο Ρονάλντο ο οποίος υποκλίθηκε στον Αργεντίνο σούπερ σταρ τονίζοντας ότι πρέπει να μπει ένα τέλος στην κουβέντα για τον GOAT.

Ρονάλντο για Μέσι: «Είναι ο σπουδαιότερος παίκτης όλων των εποχών» (vid)
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Στην πρεμιέρα της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο ο Λιονέλ Μέσι απέδειξε και πάλι πως είναι κάτι περισσότερο από ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής.

Ο Μέσι ξεκίνησε τα μαγικά νωρίς και σε αυτή τη διοργάνωση και «ανάγκασε» τον Ρονάλντο να παραδεχτεί την ανωτερότητά του.

«Κάθε φορά που ο Μέσι μπαίνει στο γήπεδο, όλα περνούν στην ιστορία με κομψό τρόπο. Ήρθε η ώρα ο κόσμος να σταματήσει να κρύβεται και να αποδεχτεί το γεγονός ότι είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών.

Συνεχίζει να προσφέρει εξαιρετικές εμφανίσεις κάθε σεζόν, και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες γι’ αυτόν. Είναι μια αξέχαστη και ιστορική βραδιά που θα μείνει για πάντα στα βιβλία της ιστορίας» είπε ο Ρονάλντο.

Και φυσικά για να μην υπάρχει παρεξήγηση μιλάμε για τον Βραζιλιάνο Ρονάλντο. Το «φαινόμενο»….

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