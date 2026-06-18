Το πανόραμα του 12ου ομίλου του Μουντιάλ
Θύμα... έκπληξης η Πορτογαλία στην πρώτη αγωνιστική του 11ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Στο άλλο ματς του ομίλου, η Κολομβία επικράτησε του Ουζμπεκιστάν με 3-1, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λουίς Ντίας, ο οποίος με γκολ και ασίστ «υπέγραψε» το τρίποντο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Πορτογαλία - Λ.Δ Κονγκό 1-1 Ουζμπεκιστάν - Κολομβία 1-3
Η βαθμολογία:
1 Κολομβία 3 βαθμοί (3-1)
2 Πορτογαλία 1 βαθμό (1-1)
3 Λ.Δ Κονγκό 1 βαθμό (1-1)
4 Ουζμπεκιστάν 0 βαθμοί (1-3)
Το πρόγραμμα του 12ου ομίλου
2η αγωνιστική
Τρίτη, 23 Ιουνίου: Πορτογαλία - Ουζμπεκιστάν 20:00
Τετάρτη, 24 Ιουνίου: Κολομβία - Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 05:00
3η αγωνιστική
Κυριακή, 28 Ιουνίου: Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό - Ουζμπεκιστάν 02:30
Κυριακή, 28 Ιουνίου: Κολομβία - Πορτογαλία 02:30