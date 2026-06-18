Το πανόραμα του 12ου ομίλου του Μουντιάλ

Στο άλλο ματς του ομίλου, η Κολομβία επικράτησε του Ουζμπεκιστάν με 3-1, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λουίς Ντίας, ο οποίος με γκολ και ασίστ «υπέγραψε» το τρίποντο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Πορτογαλία - Λ.Δ Κονγκό 1-1 Ουζμπεκιστάν - Κολομβία 1-3

Η βαθμολογία:

1 Κολομβία 3 βαθμοί (3-1)

2 Πορτογαλία 1 βαθμό (1-1)

3 Λ.Δ Κονγκό 1 βαθμό (1-1)

4 Ουζμπεκιστάν 0 βαθμοί (1-3)

Το πρόγραμμα του 12ου ομίλου

2η αγωνιστική

Τρίτη, 23 Ιουνίου: Πορτογαλία - Ουζμπεκιστάν 20:00

Τετάρτη, 24 Ιουνίου: Κολομβία - Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 05:00

3η αγωνιστική

Κυριακή, 28 Ιουνίου: Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό - Ουζμπεκιστάν 02:30

Κυριακή, 28 Ιουνίου: Κολομβία - Πορτογαλία 02:30