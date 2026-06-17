Συγκίνηση στο Μουντιάλ 2026: Τίμησαν τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα πριν το Πορτογαλία-Κονγκό (videos)

Ιδιαίτερα φορτισμένο ήταν το κλίμα στο Χιούστον πριν από την έναρξη της αναμέτρησης ανάμεσα στην Πορτογαλία και το Κονγκό για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με το ποδόσφαιρο να αποτίει φόρο τιμής στον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα.

Λίγα λεπτά πριν από τη σέντρα, η μορφή του Πορτογάλου επιθετικού προβλήθηκε στα μάτριξ του γηπέδου, με τους φιλάθλους να συμμετέχουν σε μία συγκινητική στιγμή μνήμης προς τιμήν του.

Στις εξέδρες βρέθηκαν και οι γονείς του Ζότα, οι οποίοι παρακολούθησαν τη σεμνή τελετή, σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά περιβάλλον.

Η πορτογαλική ομοσπονδία είχε ήδη φροντίσει να τιμήσει τη μνήμη του εκλιπόντος ποδοσφαιριστή, καθώς ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, συμπεριέλαβε συμβολικά τον Ντιόγκο Ζότα στην αποστολή της Εθνικής ομάδας για τη διοργάνωση.

Λίγο αργότερα ο Ζοάο Νέβες βρήκε δίχτυα για το 1-0 της Πορτογαλίας και αφιέρωσε το γκολ στον Ζότα.