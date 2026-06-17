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Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: Παραμένει χωρίς βίζα ο Πάρτεϊ - Δεν έγινε δεκτή η προσφυγή του

Απών από την πρεμιέρα της Γκάνας στο Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στον Παναμά θα είναι ο Τόμας Πάρτεϊ.

Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: Παραμένει χωρίς βίζα ο Πάρτεϊ - Δεν έγινε δεκτή η προσφυγή του
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Απών από την πρεμιέρα της Γκάνας στο Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στον Παναμά θα είναι ο Τόμας Πάρτεϊ, καθώς οι καναδικές αρχές δεν έκαναν δεκτή την προσφυγή του σχετικά με την άρνηση χορήγησης άδειας εισόδου στη χώρα.

Ο 33χρονος μέσος διαθέτει τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που του επιτρέπει να τεθεί στη διάθεση της εθνικής του ομάδας για τις επόμενες αναμετρήσεις της διοργάνωσης. Ωστόσο, δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την Γκάνα στο παιχνίδι που διεξάγεται στον Καναδά.

Η υπόθεση συνδέεται με την αίτηση βίζας που είχε υποβάλει τον Μάιο. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, οι καναδικές υπηρεσίες εξέτασαν πληροφορίες που αφορούν τις ποινικές κατηγορίες που αντιμετωπίζει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Πάρτεϊ έχει δηλώσει αθώος και αρνείται όλες τις κατηγορίες που του έχουν αποδοθεί.

Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Καναδά έκρινε ότι οι αρμόδιες αρχές ενήργησαν εντός του νομικού πλαισίου, απορρίπτοντας το αίτημα του ποδοσφαιριστή. Στο σκεπτικό της απόφασης επισημάνθηκε ότι η σχετική νομοθεσία δεν απαιτεί τελεσίδικη καταδίκη προκειμένου να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένα στοιχεία κατά την αξιολόγηση μιας αίτησης εισόδου στη χώρα.

Παρά την εξέλιξη αυτή, ο διεθνής μέσος παραμένει διαθέσιμος για τα επόμενα παιχνίδια της Γκάνας στον όμιλο, απέναντι σε Αγγλία και Κροατία, τα οποία θα διεξαχθούν επί αμερικανικού εδάφους.

Η δικαστική διαδικασία που τον αφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να συνεχιστεί το επόμενο διάστημα.

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