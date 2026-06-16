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Μουντιάλ 2026: Οι ενδεκάδες του Γαλλία-Σενεγάλη

Η Γαλλία αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη για τον 9ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και έγιναν γνωστές οι συνθέσεις των ομάδων.

Μουντιάλ 2026: Οι ενδεκάδες του Γαλλία-Σενεγάλη
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Η αυλαία του 9ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ανοίγει το βράδυ της Τρίτης (16/06), με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο «MetLife Stadium» της Νέας Υόρκης, με τις δύο ομάδες να στοχεύουν σε ένα ιδανικό ξεκίνημα στη διοργάνωση και στη διεκδίκηση ενός από τα εισιτήρια που οδηγούν στη νοκ-άουτ φάση του τουρνουά.

Περίπου μιάμιση ώρα πριν από τη σέντρα, οι δύο ομοσπονδιακοί τεχνικοί γνωστοποίησαν τις επιλογές τους για το αρχικό σχήμα. Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ από πλευράς Γαλλίας και ο Πάπε Τιαό για τη Σενεγάλη κατέληξαν στις ενδεκάδες με τις οποίες θα παρατάξουν τις ομάδες τους στην πρεμιέρα του ομίλου.

Οι ενδεκάδες των ομάδων:

Γαλλία: Μενιάν, Ουπαμεκανό, Κουντέ, Σαλιμπά, Ερναντέζ, Τσουαμενί, Ραμπιό, Ντεμπελέ, Εμπαπέ, Ολίσε, Ντουέ

Σενεγάλη: Μεντί, Κουλιμπαλί, Ντιατά, Νιακατέ, Ντιούφ, Ι. Γκεΐγ, Καμαρά, Π. Γκεΐγ, Μανέ, Τζάκσον, Σαρ

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