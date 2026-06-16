Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, Δώνης: «Χρειαζόμαστε χρόνο για να γίνουμε πιο ευέλικτοι»

Ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε στην έλλειψη χρόνου δουλειάς με τη Σαουδική Αραβία μετά το 1-1 με την Ουρουγουάη, τονίζοντας πως η ομάδα βρίσκεται ακόμη σε στάδιο προσαρμογής.

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, Δώνης: «Χρειαζόμαστε χρόνο για να γίνουμε πιο ευέλικτοι»
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Ικανοποιημένος από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του εμφανίστηκε ο Γιώργος Δώνης μετά την ισοπαλία (1-1) της Σαουδικής Αραβίας απέναντι στην Ουρουγουάη για το Παγκόσμιο Κύπελλο, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η ομάδα χρειάζεται χρόνο για να αποκτήσει μεγαλύτερη τακτική ευελιξία.

Ο Έλληνας προπονητής, που έγινε ο πρώτος από τη χώρα μας ο οποίος κατακτά βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ, ανέλαβε τη Σαουδική Αραβία στα τέλη Απριλίου, διαδεχόμενος τον Ερβέ Ρενάρ. Η αναμέτρηση του 8ου ομίλου στο Miami Stadium αποτέλεσε το πρώτο επίσημο παιχνίδι του στον πάγκο της ομάδας, μετά από τρεις φιλικές αναμετρήσεις προετοιμασίας.

«Για εμάς, μέσα σε τρεις εβδομάδες προσπαθούμε να στήσουμε το παιχνίδι μας, να το αναπτύξουμε και να αποκτήσουμε καλύτερο ομαδικό πνεύμα», ανέφερε αρχικά ο Δώνης.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όταν αντιμετωπίζεις συγκεκριμένους αντιπάλους, ο ένας βαθμός είναι θετικό αποτέλεσμα και μια ώθηση για την ψυχολογία μας. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να μάθω την ομάδα μου, προσπαθώ να μάθω τους παίκτες μου και να τους γνωρίσω. Βλέπω πώς αντιδρούν και συμπεριφέρονται και αυτό που έχω δει είναι ότι, λόγω έλλειψης χρόνου, δεν μπορούμε να είμαστε ευέλικτοι μέσα στον αγώνα.

Ξέρουμε να παίζουμε 4-4-2 ή 4-3-2-1, αλλά πρέπει να μπορούμε να παίξουμε με τρεις μέσους ή με πέντε αμυντικούς. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, δεν είμαστε τόσο ευέλικτοι. Χρειάζεται χρόνος για να μάθεις πώς να το κάνεις».

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