Μουντιάλ 2026: Δώνης, ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που κοουτσάρει σε Παγκόσμιο Κύπελλο

Πρόκειται για έναν απ’ τους κορυφαίους Έλληνες προπονητές. Ο Γιώργος Δώνης τα τελευταία χρόνια κάνει εξαιρετική καριέρα στη Σαουδική Αραβία. Κάτι που τον έφερε στον πάγκο της Εθνικής ομάδας της χώρας.

Στο ματς με την Ουρουγουάη, ο Δώνης έγινε ο δεύτερος Έλληνας στην ιστορία του ποδοσφαίρου, που κοουτσάρει σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο πρώτος σε ομάδα εκτός Εθνικής Ελλάδας.

Ο αείμνηστος, Αλκέτας Παναγούλιας, ήταν εκείνος που έκανε την αρχή. Ως τεχνικός της γαλανόλευκης στο Μουντιάλ του 1994 που είχε διεξαχθεί κι εκείνο στις ΗΠΑ.