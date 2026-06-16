· Ουρουγουάη

Μουντιάλ 2026: Δώνης, ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που κοουτσάρει σε Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο Γιώργος Δώνης ως τεχνικός της Σαουδικής Αραβίας, έγινε ο δεύτερος Έλληνας που κοουτσάρει ομάδα σε Μουντιάλ, μετά τον Αλκέτα Παναγούλια. 

Μουντιάλ 2026: Δώνης, ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που κοουτσάρει σε Παγκόσμιο Κύπελλο
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Πρόκειται για έναν απ’ τους κορυφαίους Έλληνες προπονητές. Ο Γιώργος Δώνης τα τελευταία χρόνια κάνει εξαιρετική καριέρα στη Σαουδική Αραβία. Κάτι που τον έφερε στον πάγκο της Εθνικής ομάδας της χώρας.

Στο ματς με την Ουρουγουάη, ο Δώνης έγινε ο δεύτερος Έλληνας στην ιστορία του ποδοσφαίρου, που κοουτσάρει σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο πρώτος σε ομάδα εκτός Εθνικής Ελλάδας.

Ο αείμνηστος, Αλκέτας Παναγούλιας, ήταν εκείνος που έκανε την αρχή. Ως τεχνικός της γαλανόλευκης στο Μουντιάλ του 1994 που είχε διεξαχθεί κι εκείνο στις ΗΠΑ.

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