Βέλγιο - Αίγυπτος: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης

Η μεγάλη ώρα για Βέλγιο και Αίγυπτο έφτασε. Οι δύο ομάδες ρίχνονται στη διαδικασία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, διασταυρώνοντας τα ξίφη τους στη μάχη του 7ου ομίλου.

Λίγη ώρα πριν από τη σέντρα οι δύο προπονητές έκαναν γνωστές τις επιλογές του για τη βασική ενδεκάδα. Ο Ντε Μπρόινε ξεχωρίζει στη μεσαιοεπιθετική γραμμή του Βελγίου, ενώ Σαλάχ και Μαρμούς αναμένεται να... κουβαλήσουν την ομάδα της Αιγύπτου.

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Οι ενδεκάδες:

Βέλγιο: Κουρτουά, Μέχελε, Μενιέ, Καστάνιε, Ενγκόι, Ντε Μπρόινε, Τίλεμανς, Ονάνα, Τροσάρ, Ντοκού, Ντε Κετελάρε

Αίγυπτος: Σουμπίρ, Ιμπραχίμ, Χανί, Φατούχ, Ασούρ, Ζίκο, Φατί, Λασίν, Ατία, Σαλάχ, Μαρμούς