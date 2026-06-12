Οι 2.020 ημέρες του Ραούλ Χιμένεθ: Από τον σοκαριστικό τραυματισμό στη λύτρωση του Μουντιάλ

Τι και αν η ζωή του κρέμοταν από μια κλωστή; Τι και αν οι γιατροί του είπαν πως δεν θα ξαναπαίξει ποδόσφαιρο; Ο Ραούλ Χιμένεθ αψήφησε τους πάντες και τα πάντα και έξι χρόνια μετά τον σοκαριστικό του τραυματισμό στο κεφάλι, ο Μεξικανός φορ σφράγισε τη νίκη στο εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ κόντρα στη Νότια Αφρική και έβαλε... φωτιά στο κατάμεστο από 70.000 Μεξικανούς «Αζτέκα».

Ο 35χρονος «λύγισε», ξεσπώντας σε κλάματα δευτερόλεπτα μετά την επίτευξη του τέρματος. Μόνο αυτός ξέρει τι έχει περάσει για να βρεθεί μέχρι εδώ, και έχει περάσει πολλά.

Ο τραυματισμός που μπορούσε να του στερήσει τα πάντα

Το ημερολόγιο έγραφε 29 Νοεμβρίου όταν η Άρσεναλ φιλοξενούσε τη Γουλβς στο Έμιρεϊτς σε αγώνα για την Premier League. Μόλις στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης, ο Μεξικανός σωριάστηκε στο έδαφος, έπειτα από σύγκρουση κεφάλι με κεφάλι με τον Νταβίντ Λουίζ. Ο χρόνος σταματά εκεί για τον Μεξικανό.

Αμέσως του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, καθώς και χρήση οξυγόνου, λίγο πριν αποχωρήσει με φορείο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, μετά από διακοπή δέκα λεπτών.

Διάχυτοι και βάσιμοι φόβοι υπήρξαν για το κατά πόσο θα μπορούσε όχι μόνο να συνεχίσει να αγωνίζεται, αλλά και για την ίδια του τη ζωή.

Ο Χιμένεθ ανέκτησε τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, έχοντας υποστεί κάταγμα κρανίου και εσωτερική αιμορραγία στον εγκέφαλο, κάτι που απαιτούσε άμεση χειρουργική επέμβαση.

«Μου είπαν ότι ήταν θαύμα και μόνο που βρισκόμουν εκεί», είχε εξομολογηθεί ο Χιμένεθ στη Guardian το 2021. «Το οστό είχε σπάσει και υπήρχε λίγο αίμα μέσα στον εγκέφαλο. Πίεζε τον εγκέφαλό μου προς τα μέσα και γι' αυτό το χειρουργείο έπρεπε να γίνει αστραπιαία. Οι γιατροί έκαναν φανταστική δουλειά».

Ο ίδιος έχει δηλώσει πως δεν θυμάται απολύτως τίποτα από τη σύγκρουση, ούτε καν τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Οι τελευταίες του αναμνήσεις ήταν όταν άφησε τα πράγματά του στα αποδυτήρια και βγήκε για ζέσταμα.

Η ίδια η Γουλβς έχει δημοσιοποιήσει ντοκιμαντέρ για το συγκεκριμένο γεγονός με τίτλο: «Κόκκινος Κώδικας», στο οποίο ο ίδιος ο Χιμένεθ μιλάει σχετικά με το περιστατικό.

Το ηχηρό «comeback»

Έξι χρόνια μετά και ο Χιμένεθ σκοράρει για το Μεξικό στη μεγαλύτερη σκηνή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Με ποιόν τρόπο; Με κεφαλία. Πως τα φέρνει καμιά φορά η μοίρα...