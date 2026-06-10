Μουντιάλ 2026, Group G: Το Βέλγιο «φιγουράρει» ως φαβορί για την πρώτη θέση, μάχη για τις υπόλοιπες

Ο 7ος όμιλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 συγκεντρώνει τέσσερις εθνικές ομάδες από τρεις διαφορετικές ηπείρους, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και πολυπολιτισμικό αγωνιστικό γκρουπ. Το Βέλγιο, η Αίγυπτος, το Ιράν και η Νέα Ζηλανδία θα διεκδικήσουν την πρόκριση στα νοκ άουτ, με τους «Κόκκινους Διαβόλους» να θεωρούνται το ξεκάθαρο φαβορί για την πρωτιά.

Βέλγιο: Η τελευταία ευκαιρία μιας σπουδαίας γενιάς

Η εθνική ομάδα του Βελγίου παραμένει μία από τις πιο σταθερές και ποιοτικές δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με διαχρονική παρουσία στις κορυφαίες διοργανώσεις των τελευταίων ετών. Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» έχουν χτίσει τη φήμη τους μέσα από μια χρυσή γενιά ποδοσφαιριστών που έφερε την ομάδα σε υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η αποστολή του Βελγίου:

Τερματοφύλακες: Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης), Ματς Σελς (Νότιγχαμ Φόρεστ), Σεν Λάμενς (Αντβέρπ)

Αμυντικοί: Βουτ Φες (Λέστερ), Ζένο Ντεμπάστ (Σπόρτινγκ), Αρτούρ Θεάτε (Άιντραχτ Φρανκφούρτης), Μαξίμ Ντε Κάιπερ (Κλαμπ Μπριζ), Τίμοθι Καστάν (Φούλαμ), Τομά Μενιέ (Λιλ), Κίλιαν Σαρντελά (Άντερλεχτ), Μπράντον Μεχελέ (Κλαμπ Μπριζ)

Μέσοι: Κέβιν Ντε Μπρόινε (Νάπολι), Αμαντού Ονάνα (Άστον Βίλα), Γιούρι Τίλεμανς (Άστον Βίλα), Νικολά Ράσκιν (Ρέιντζερς), Χανς Βανάκεν (Κλαμπ Μπριζ), Αρτούρ Φερμέερεν (Λειψία), Αστερ Βράνκς (Βόλφσμπουργκ)

Επιθετικοί: Ρομέλου Λουκάκου (Νάπολι), Ζερεμί Ντοκού (Μάντσεστερ Σίτι), Λοΐς Οπεντά (Λειψία), Σαρλ Ντε Κετελάρε (Αταλάντα), Λεάντρο Τροσάρ (Άρσεναλ), Γιόχαν Μπακαγιόκο (Αϊντχόφεν), Μαλίκ Φοφανά (Λυών), Ντόντι Λουκεμπάκιο (Σεβίλλη)

Αίγυπτος: Με οδηγό τον Σαλάχ

Η Αίγυπτος επιστρέφει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου με υψηλές φιλοδοξίες και ως βασικό σημείο αναφοράς τον Μοχάμεντ Σαλάχ, τον ηγέτη και πιο αναγνωρίσιμο ποδοσφαιριστή της εθνικής ομάδας. Οι «Φαραώ» επιδιώκουν να αφήσουν ισχυρό αποτύπωμα στη διοργάνωση, αξιοποιώντας έναν συνδυασμό εμπειρίας και ταλέντου στο ρόστερ τους.

Η ομάδα διαθέτει ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, γεγονός που ανεβάζει το επίπεδο ανταγωνιστικότητας και προσδίδει μεγαλύτερη σταθερότητα στο παιχνίδι της. Η παρουσία αυτών των μονάδων, σε συνδυασμό με την ηγετική φυσιογνωμία του Σαλάχ, αποτελεί το βασικό της «όπλο» ενόψει της διοργάνωσης.

Με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να ηγείται εντός και εκτός γηπέδου, η Αίγυπτος ελπίζει να μετατρέψει τη συμμετοχή της σε μια ιστορική πορεία που θα επιβεβαιώσει τη δυναμική της στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η αποστολή της Αιγύπτου:

Τερματοφύλακες: Μοχάμεντ Ελ Σενάουι (Αλ Αχλί), Μοχάμεντ Αουάντ (Ζάμαλεκ), Μοσταφά Σομπχί (Ζάμαλεκ)

Αμυντικοί: Μοχάμεντ Χάνι (Αλ Αχλί), Ομάρ Καμάλ (Αλ Αχλί), Άχμεντ Ραμαντάν Μπέκαμ (Σεράμικα), Μοχάμεντ Αμπντελμονέμ (Νις), Ράμι Ράμπια (Αλ Αΐν), Άχμεντ Χεγκάζι (Νεόμ), Χοσάμ Αμπντελμαγκίντ (Ζάμαλεκ), Μοχάμεντ Χαμντί (Πίραμιντς)

Μέσοι: Μάρουαν Ατία (Αλ Αχλί), Χάμντι Φάτι (Αλ Ουάκρα), Μοχάμεντ Αλί Μπεν Ρομντάν (Φερεντσβάρος), Ναμπίλ Εμάντ «Ντούνγκα» (Ζάμαλεκ), Εμάμ Ασούρ (Αλ Αχλί), Άχμεντ Σαγιέντ «Ζίζο» (Αλ Αχλί)

Επιθετικοί: Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ), Ομάρ Μαρμούς (Μάντσεστερ Σίτι), Μοσταφά Μοχάμεντ (Ναντ), Μαχμούντ Χασάν «Τρεζεγκέ» (Αλ Ραγιάν), Ιμπραχίμ Άντελ (Αλ Τζαζίρα), Μοσταφά Φάτι (Πίραμιντς), Οσάμα Φαϊσάλ (Ελ Αχλι)

Ιράν: Σταθερή δύναμη της Ασίας με βλέψεις υπέρβασης

Το Ιράν συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο σταθερές δυνάμεις του ασιατικού ποδοσφαίρου, με τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 να είναι η έβδομη συνολικά και η τέταρτη διαδοχική, στοιχείο που αποτυπώνει τη συνέπεια και τη διαχρονική του παρουσία σε κορυφαίο επίπεδο.

Η αποστολή του Ιράν:

Τερματοφύλακες: Αλιρέζα Μπεϊρανβάντ (Περσέπολις), Μοχάμαντ Ρεζά Ακμπάρι (Σεπαχάν), Παγιάμ Νιαζμαντ (Σεπαχάν)

Αμυντικοί: Σαλέχ Χαρντανί (Εστεγκλάλ), Σοτζά Χαλιλζαντέχ (Τράκτορ), Ρουζμπέχ Τσεσμί (Εστεγκλάλ), Αρία Γιουσεφί (Σεπαχάν), Μιλάντ Μοχαμαντί (Περσέπολις), Μεχντί Τικνταρί (Γκολ Γκοχάρ), Αμίρ Χοσεΐν Χοσεϊνζαντέχ (Τράκτορ)

Μέσοι: Σαΐντ Εζατολαχί (Βέιλε), Αχμάντ Νουρολαχί (Σαμπάμπ Αλ Αχλί), Μοχάμαντ Γκορμπανί (Αλ Ουάχντα), Μεχντί Γκαγεντί (Καλμπά), Μοχάμαντ Μεχντί Μοχεμπί (Σεπαχάν), Αλί Γκολιζαντέχ (Λεχ Πόζναν)

Επιθετικοί: Μεχντί Ταρεμί (Ίντερ), Σαρντάρ Αζμούν (Σαμπάμπ Αλ Αχλί), Αλιρεζά Τζαχανμπάκς (Χέρενφεν), Μεχντί Γκαεγί (Ιτιχάντ Καλμπά), Αμίρ Χοσεΐν Χοσεϊνζαντέχ (Τράκτορ)

Νέα Ζηλανδία: Επιστροφή μετά από 16 χρόνια

Η Νέα Ζηλανδία επιστρέφει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου έπειτα από 16 χρόνια απουσίας, καθώς η τελευταία της συμμετοχή ήταν το 2010. Συνολικά, πρόκειται για την τρίτη παρουσία της στην ιστορία της διοργάνωσης, γεγονός που υπογραμμίζει τη σταδιακή αλλά σταθερή παρουσία της στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα.

Η αποστολή της Νέας Ζηλανδίας:

Τερματοφύλακες: Αλεξάντερ Πάουλσεν (Λέχια Γκντανσκ), Μάικλ Γουντ (Όκλαντ), Μαξ Κροκόμπ (Μίλγουολ)

Αμυντικοί: Κάλαν Έλιοτ (Όκλαντ), Λιμπεράτο Κακάτσε (Ρέξαμ), Μάικλ Μπόξαλ (Μινεσότα Γιουνάιτεντ), Νάντο Πάινακερ (Όκλαντ), Τάιλερ Μπάιντον (Σέφιλντ Γιουνάιτεντ), Τιμ Πέιν (Ουέλινγκτον Φοίνιξ), Τόμι Σμιθ (Μπρέιντρι Τάουν), Φιν Σέρμαν (Πόρτλαντ Τίμπερς), Φράνσις ντε Βρις (Όκλαντ)

Μέσοι: Άλεξ Ρούφερ (Ουέλινγκτον Φοίνιξ), Κάλουμ ΜακΚόβατ (Σίλκεμποργκ), Λάχλαν Μπέιλις (Νιούκαστλ Τζετς), Μάθιου Γκάρμπετ (Πιτέρμπορο), Μάρκο Στάμενιτς (Σουόνσι), Ράιαν Τόμας (Τσβόλε), Σαρπρίτ Σινγκ (Ουέλινγκτον Φοίνιξ), Τζο Μπελ (Βίκινγκ)

Επιθετικοί: Ελάιτζα Τζαστ (Μάδεργουελ), Κρις Γουντ (Νότιγχαμ Φόρεστ), Κώστας Μπαρμπαρούσης (Γουέστερν Σίδνεϊ Γουόντερερς), Μπεν Γουέιν (Πορτ Βέιλ), Τζέσι Ράνταλ (Όκλαντ)

Το πρόγραμμα του 7ου ομίλου του Μουντιάλ 2026:

1η Αγωνιστική

Τρίτη 16 Ιουνίου 2026

Ιράν – Νέα Ζηλανδία | 8:00 μ.μ. – Βανκούβερ

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026

Βέλγιο – Αίγυπτος | 2:00 π.μ. – Ατλάντα

2η Αγωνιστική

Κυριακή 21 Ιουνίου 2026

Βέλγιο – Ιράν | 11:00 μ.μ. – Ντάλας

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026

Αίγυπτος – Νέα Ζηλανδία | 3:00 π.μ. – Χιούστον

3η Αγωνιστική

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026

Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο | 11:00 μ.μ. – Κάνσας Σίτι

Αίγυπτος – Ιράν | 11:00 μ.μ. – Μαϊάμι