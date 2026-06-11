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Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Τέλος η προσμονή, αρχίζει η γιορτή του ποδοσφαίρου!

Το μεγάλο ραντεβού κάνει σέντρα με το παιχνίδι Μεξικό – Νότια Αφρική, σε μια διοργάνωση που θα παρακολουθήσει όλος ο πλανήτης και 48 ομάδες θα δώσουν «μάχες» που θα μείνουν στην ιστορία!

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Τέλος η προσμονή, αρχίζει η γιορτή του ποδοσφαίρου!
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Η σπουδαιότερη ποδοσφαιρική γιορτή στον πλανήτη. Το ραντεβού που κάθε φίλαθλος περιμένει με αγωνία. Η αντίστροφη μέτρηση τετραετούς διάρκειας, τελείωσε. Η ώρα έφτασε. Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026… αρχίζει!

Σημαίες, χρώματα, χιλιάδες άνθρωποι να ενώνουν τις φωνές τους. Με στόχο ένα τρόπαιο. Να δουν την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα. Μέρες και αγώνες, που κάνουν τους πάντες να γίνονται ξανά παιδιά.

Το Μουντιάλ 2026 διοργανώνεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Θα είναι το μεγαλύτερο της ιστορίας, καθώς για πρώτη φορά μετέχουν 48 ομάδες. Χωρισμένες σε 12 γκρουπ των τεσσάρων.

Από κάθε όμιλο προκρίνονται αυτόματα οι 2 πρώτοι, αλλά και οι 8 καλύτεροι τρίτοι. Κάτι που σημαίνει πως για πρώτη φορά θα υπάρχει φάση νοκ-άουτ στους «32». Συνολικά θα διεξαχθούν 104 αναμετρήσεις!

Το μεγάλο ραντεβού έχει σέντρα απόψε (11 Ιουνίου) και θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Ιουλίου. Η σπουδαία πρεμιέρα της γιορτής, θα γίνει στο Mexico City Stadium (το γνωστό σε όλους «Αζτέκα»). Εκεί η διοργανώτρια χώρα του Μεξικό, αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική.

Οι διοργανωτές έχουν προγραμματίσει τελεξή έναρξης φαντασμαγορική, διάρκειας περίπου 90 λεπτών. Θα εμφανιστούν η Shakira και ο Burna Boy, οι οποίοι θα παρουσιάσουν ζωντανά το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης «Dai Dai». Σε καλλιτεχνικό επίπεδο θα εμφανιστούν και οι J Balvin, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Tyla, Los Ángeles Azules και άλλοι.

Η FIFA εγκαινιάζει επίσης ένα νέο «fan-centric» τελετουργικό πριν από κάθε αγώνα του τουρνουά, με ολόκληρες τις αποστολές των ομάδων να παρουσιάζονται στον αγωνιστικό χώρο πριν από τους εθνικούς ύμνους.

Η σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 ώρα Ελλάδος. Το Μεξικό – Νότια Αφρική θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1 και την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

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