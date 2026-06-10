Μουντιάλ 2026, Group E: Γερμανία, Κουρασάο, Εκουαδόρ και Ακτή Ελεφαντοστού με μία ιστορική συμμετοχή

Ο 5ος όμιλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 φέρνει αντιμέτωπες τέσσερις ομάδες με διαδρομή στη διεθνή σκηνή. Η Γερμανία, το Κουρασάο, η Ακτή Ελεφαντοστού και ο Ισημερινός (Εκουαδόρ) συνθέτουν ένα γκρουπ στο οποίο τα «πάντσερ» έχουν τον πρώτο λόγο για την κορυφή, χωρίς όμως να λείπουν οι ενδιαφέρουσες μονομαχίες για την πρόκριση, με το Κουρασάο να κάνει την πρώτη του συμμετοχή σε Μουντιάλ.

Η πρεμιέρα του ομίλου θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουνίου στο Χιούστον, όπου η Γερμανία θα αντιμετωπίσει το Κουρασάο. Μία ημέρα αργότερα, στις 15 Ιουνίου, η Ακτή Ελεφαντοστού θα κοντραριστεί με τον Ισημερινό στη Φιλαδέλφεια, σε ένα παιχνίδι που ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστικό για τη μάχη της πρόκρισης.

Γερμανία: Τα «πάντσερ» επιστρέφουν με βλέψεις πρωταγωνιστή

Η Γερμανία αποτελεί τη μεγάλη δύναμη του 5ου ομίλου και μία από τις πιο επιτυχημένες εθνικές ομάδες στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τέσσερις κατακτήσεις του τροπαίου στο ενεργητικό της. Η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν ταξιδεύει στη Βόρεια Αμερική με στόχο να επιστρέψει στις κορυφαίες θέσεις της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής σκηνής και να διεκδικήσει ακόμη μία διάκριση.

Αναλυτικά η αποστολή της εθνικής Γερμανίας:

Τερματοφύλακες: Όλιβερ Μπάουμαν (Χόφενχαϊμ), Μάνουελ Νόιερ (Μπάγερν) , Αλεξάντερ Νούμπελ (Στουτγάρδη)

Αμυντικοί: Βάλντεμαρ Άντον (Ντόρτμουντ), Ναθάνιελ Μπράουν (Άιντραχτ), Πάσκαλ Γκρος (Μπράιτον), Γιόσουα Κίμιχ (Μπάγερν), Φέλιξ Νμέτσα (Ντόρτμουντ), Αλεξάντερ Πάβλοβιτς (Μπάγερν), Ντάβιντ Ράουμ (Λειψία), Αντόνιο Ρούντιγκερ (Ρεάλ), Νίκο Σλότερμπεκ (Ντόρτμουντ), Άνγκελο Στίλερ (Στουτγάρδη), Γιόναθαν Τα (Μπάγερν), Μάλικ Τιό (Νιούκαστλ)

Μεσοεπιθετικοί: Νάντιεμ Αμίρι (Μάιντζ), Μαξιμίλιαν Μπέιερ (Nτόρτμουντ), Λέον Γκορέτσκα (Μπάγερν), Κάι Χάβερτς (Άρσεναλ), Λέναρτ Καρλ (Μπάγερν), Τζέιμι Λέβελινγκ (Στουτγάρδη), Τζαμάλ Μουσιάλα (Μπάγερν), Λερόι Σανέ (Γαλατάσαραϊ), Ντένιζ Ουντάβ (Στουτγάρδη), Φλόριαν Βιρτς (Λίβερπουλ), Νικ Βολτεμάντε (Νιούκαστλ)

Κουρασάο: Το μικρό θαύμα της Καραϊβικής γράφει ιστορία

Αναμφίβολα, το Κουρασάο αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές ιστορίες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Η μικρή νησιωτική χώρα της Καραϊβικής συγκαταλέγεται στις «Σταχτοπούτες» της διοργάνωσης, πραγματοποιώντας την παρθενική της εμφάνιση σε τελική φάση Μουντιάλ και κερδίζοντας επάξια τον θαυμασμό του ποδοσφαιρικού κόσμου.

Με πληθυσμό που δεν ξεπερνά τους 156.000 κατοίκους, το Κουρασάο έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η μικρότερη χώρα που έχει προκριθεί ποτέ σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της Ισλανδίας.

Η αποστολή του Κουρασάο:

Τερματοφύλακες: Ταϊρίκ Μπόντακ (Τέλσταρ), Τρέβορ Ντουρνμπουσκ (Φένλο), Ίλοϊ Ρουμ (Μαϊάμι)

Αμυντικοί: Ρίτσντλι Μπάζοερ (Κόνιασπορ), Τζόσουα Μπρένετ (Καϊσέρισπορ), Ρόσον Βαν Έιμα (Βάαλβαϊκ), Σέρελ Φλοράνους (Τσβόλε), Ντέβερον Φονβιλ (Νάιμεχεν), Γιουριέν Γκαάρι (Κάμπχα), Αρμάντο Ομπίσπο (Αϊντχόφεν), Σουράντι Σαμπό (Σπάρτα Ρότερνταμ)

Μέσοι: Ζουνίνιο Μπακούνα (Φόλενταμ), Λεάντρο Μπακούνα (Ιγκντίρ), Λιβάνο Κομενένσια (Ζυρίχη), Κέβιν Φελίντα (Ντεν Μπος), Αργιάνι Νόσλι (Ρόδερχαμ), Ταϊρίς Νόσλιν (Τέλσταρ), Γκοντφριντ Ρομερατό (Βάαλβαϊκ)

Επιθετικοί: Τζέρεμι Αντονίσε (Κηφισιά), Ταίθ Τσονγκ (Σέφιλντ Γιουνάιτεντ), Κένι Γκόρε (Μακάμπι Χάϊφα), Σόντγιε Χάνσεν (Μίντλεσμπρο), Τζερβέιν Καστανέερ (Τερενγκάνου), Μπράντλεϊ Κούβας (Φόλενταμ), Γιούργκεν Λοκάντια (Μαϊάμι), Ζαρλ Μαργκαρίθα (Μπέβερεν)

Ακτή Ελεφαντοστού: Ποιότητα και εμπειρία από τα ευρωπαϊκά γήπεδα

Η Ακτή Ελεφαντοστού συγκαταλέγεται διαχρονικά στις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις της Αφρικής και επιστρέφει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου με φιλοδοξίες για μια αξιόλογη πορεία. Οι «Ελέφαντες» διαθέτουν παράδοση σε μεγάλες διοργανώσεις και φιλοδοξούν να παρουσιαστούν ανταγωνιστικοί απέναντι σε κάθε αντίπαλο του 5ου ομίλου.

Αναλυτικά η αποστολή της Ακτής Ελεφαντοστού:

Τερματοφύλακες: Γιάχια Φοφανά (Ρίζεσπορ), Μοχάμεντ Κονέ (Σαρλερουά), Αλμπάν Λαφόν (Παναθηναϊκός)

Αμυντικοί: Εμάνουελ Αγκμπαντού (Μπεσίκτας), Κλεμέν Ακπά (Οσέρ), Ουσμάν Ντιομαντέ (Σπόρτινγκ), Γκουελά Ντουέ (Στρασβούργο), Γκισλέν Κόναν (Ζιλ Βιθέντε), Οντιλόν Κοσουνού (Αταλάντα), Εβάν Εντικά (Ρόμα), Γουίλφριντ Σινγκό (Γαλατασαράι)

Μέσοι: Σέκο Φοφανά (Πόρτο), Παρφέ Γκουιαγκόν (Σαρλερουά), Ιναό Ουλαϊ (Τράμπζονσπορ), Φραν Κεσιέ (Αλ Αχλί), Ιμπραχίμ Σανγκαρέ (Νότιγχαμ), Μισέλ Σερί (Μάριμπορ)

Επιθετικοί: Σιμόν Αντίνγκρα (Μονακό), Γιοάν Μπονί (Ίντερ), Αμάντ Ντιαλό (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ουμάρ Ντιακιτέ (Σερκλ Μπριζ), Γιαν Ντιομαντέ (Ζάλτσμπουργκ), Εβάν Γκεσάντ (Κρίσταλ Πάλας), Νικολά Πεπέ (Βιγιαρεάλ), Μπαζουμάνα Τουρέ (Χοφενχάιμ), Έλιε Ουαχί (Νις)

Ισημερινός: Με στόχο την υπέρβαση και την πρόκριση

Ο Ισημερινός (Εκουαδόρ) έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μία από τις πλέον αξιόπιστες δυνάμεις της ζώνης της Νότιας Αμερικής, καταγράφοντας συχνές παρουσίες σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ομάδα της CONMEBOL ταξιδεύει στο Μουντιάλ 2026 με στόχο να επιβεβαιώσει τη σταθερή της ανοδική πορεία και να διεκδικήσει μια θέση στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Η αποστολή του Ισημερινού:

Τερματοφύλακες: Ερνάν Γκαλίντες (Ουρακάν), Μoΐσες Ραμίρες (Κηφισιά), Γκονζάλο Βάγε (Λίγκα ντε Κίτο)

Αμυντικοί: Γουίλιαν Πάτσο (Παρί Σεν Ζερμέν), Πιέρο Ινκαπιέ (Άρσεναλ), Χοέλ Ορντόνιες (Μπριζ), Φέλιξ Τόρες (Ιντερνασιονάλ), Πέρβις Εστουπινιάν (Μίλαν), Γαϊμάρ Μεδίνα (Γκενκ), Άνχελο Πρεσιάδο (Ατλέτικο Μινέιρο), Τζάκσον Πορόσο (Τιχουάνα)

Μέσοι: Μοϊσές Καϊσέδο (Τσέλσι), Άλαν Φράνκο (Ατλέτικο Μινέιρο), Χόρδι Αλσίβαρ (Ιντ. ντελ Βάγε), Ντενίλ Καστίγιο (Μίντιλαντ), Τζον Γεμπόα (Βενέτσια), Πέδρο Βίτε (Πούμας), Άλαν Μίντα (Ατλέτικο Μινέιρο), Κέντρι Πάες (Ρίβερ Πλέιτ), Νίλσον Ανγκούλο (Σάντερλαντ), Γκονσάλο Πλάτα (Φλαμένγκο)

Επιθετικοί: Ένερ Βαλένσια (Πατσούκα), Κέβιν Ροδρίγκες (Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ), Άντονι Βαλένσια (Άντβερπ), Χόρδι Καϊσέδο (Ουρακάν), Τζερεμί Αρέβαλο (Στουτγκάρδη)

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του 5ου ομίλου του Μουντιάλ 2026:

1η Αγωνιστική

Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

Γερμανία – Κουρασάο (14 Ιουνίου |9:00 μ.μ. – Χιούστον)

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026

Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ (Ισημερινός) | 2:00 π.μ.– Φιλαδέλφεια)

2η Αγωνιστική

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026

Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού | 11:00 μ.μ. – Τορόντο)- 5ος Όμιλος.

Κυριακή 21 Ιουνίου 2026

Εκουαδόρ – Κουρασάο | 3:00 π.μ. – Κάνσας)- 5ος Όμιλος.

3η Αγωνιστική

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026

Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού | 11:00.μ.μ. – Φιλαδέλφεια) –5ος Όμιλος.

Εκουαδόρ – Γερμανία | 11:00.μ.μ. – Νιου Τζέρσεϋ)- 5ος Όμιλος.