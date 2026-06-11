Μουντιάλ 2026: Τα... κρυφά διαμάντια της διοργάνωσης (pics)

Όλοι γνωρίζουν τα μεγάλα αστέρια που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Παίκτες όπως ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Έρλινγκ Χάαλαντ και ο Τζουντ Μπέλιγχαμ βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο. Ωστόσο, κάθε Μουντιάλ αποτελεί και τη σκηνή όπου αναδεικνύονται τα νέα πρόσωπα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Με τη διοργάνωση σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό να φιλοξενεί αριθμό-ρεκόρ συμμετεχόντων, εκατοντάδες ποδοσφαιριστές θα ζήσουν για πρώτη φορά την εμπειρία ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ανάμεσά τους βρίσκονται αρκετοί παίκτες που έχουν όλα τα εφόδια για να εκτοξεύσουν τη φήμη τους μέσα από τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη.

Αυτά είναι οκτώ «διαμάντια» που αξίζει να παρακολουθήσουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο που ξεκινά σε λίγες ώρες.

Γιαν Ντιομαντέ (Ακτή Ελεφαντοστού)

Ο 19χρονος εξτρέμ της Λειψίας συγκαταλέγεται ήδη στα πιο «καυτά» ονόματα της ευρωπαϊκής αγοράς. Με 12 γκολ και 9 ασίστ στην πρώτη του σεζόν στη Bundesliga, ο Ντιομαντέ καθιερώθηκε άμεσα ως ένας από τους πιο εντυπωσιακούς νεαρούς ποδοσφαιριστές της χρονιάς.

Η ταχύτητα, η εκρηκτικότητα και η ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός τον καθιστούν βασικό όπλο της Ακτής Ελεφαντοστού και έναν από τους παίκτες που μπορούν να τραβήξουν τα βλέμματα στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Γιοάν Μανζαμπί (Ελβετία)

Η Ελβετία έχει αποδείξει αρκετές φορές ότι μπορεί να αναδείξει νέα ταλέντα μέσα από μεγάλες διοργανώσεις και ο Γιοάν Μανζαμπί δείχνει έτοιμος να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο.

Ο 20χρονος μέσος της Φράιμπουργκ ξεχώρισε τη φετινή σεζόν με την ωριμότητα στο παιχνίδι του, την ικανότητα να μεταφέρει την μπάλα και την ευχέρεια να αγωνίζεται σε διαφορετικούς ρόλους στον άξονα.

Ρικάρντο Πέπι (Ηνωμένες Πολιτείες)

Οι διοργανωτές του Μουντιάλ 2026 αναζητούν έναν παίκτη που θα ηγηθεί της επιθετικής τους γραμμής και ο Ρικάρντο Πέπι δείχνει έτοιμος να αναλάβει αυτόν τον ρόλο.

Ο επιθετικός της PSV πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν στην Ολλανδία και διαθέτει το ένστικτο του σκόρερ που μπορεί να δώσει στις ΗΠΑ το κάτι παραπάνω σε μια διοργάνωση που διεξάγεται μπροστά στο κοινό τους.

Νίκο Παζ (Αργεντινή)

Ο Νίκο Παζ εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο ενδιαφέροντες νεαρούς μέσους της Ευρώπης μέσα από την εξαιρετική πορεία της Κόμο.

Ο 21χρονος Αργεντινός διαθέτει δημιουργία, τεχνική κατάρτιση και ποδοσφαιρική ευφυΐα, ενώ πολλοί στη χώρα του θεωρούν ότι μπορεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της επόμενης γενιάς της «αλμπισελέστε».

Αγιούμπ Μπουαντί (Μαρόκο)

Το Μαρόκο συνεχίζει να επενδύει σε ποδοσφαιριστές με προοπτική και ο Αγιούμπ Μπουαντί θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα project της χώρας.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο 18χρονος μέσος της Λιλ έχει ήδη σημαντικές εμπειρίες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ξεχωρίζει για την ηρεμία, την τακτική συνέπεια και την ικανότητά του να οργανώνει το παιχνίδι από χαμηλά.

Λουίς Σουάρες (Κολομβία)

Ο Κολομβιανός επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας πραγματοποίησε εκρηκτική σεζόν στην Πορτογαλία και έρχεται στο Μουντιάλ με εξαιρετική ψυχολογία.

Με 38 γκολ στην πρώτη του χρονιά στη Λισαβόνα, ο Σουάρες εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο αποτελεσματικούς φορ της Ευρώπης και φιλοδοξεί να μεταφέρει την ίδια παραγωγικότητα και με τη φανέλα της Κολομβίας.

Ιμπραχίμ Μάζα (Αλγερία)

Ο Ιμπραχίμ Μάζα θεωρείται από τα μεγαλύτερα ταλέντα της νέας γενιάς του αλγερινού ποδοσφαίρου.

Ο 20χρονος δημιουργικός μέσος ξεχωρίζει για την τεχνική του κατάρτιση, τις κάθετες μεταβιβάσεις και την ικανότητά του να κινείται ανάμεσα στις γραμμές, στοιχεία που έχουν ήδη προκαλέσει συγκρίσεις με τον Ριγιάντ Μαχρέζ.

Λούκα Βούσκοβιτς (Κροατία)

Η Κροατία συνεχίζει να παράγει ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου και ο Λούκα Βούσκοβιτς είναι ίσως ο επόμενος που θα απασχολήσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Ο 19χρονος κεντρικός αμυντικός ξεχωρίζει για τη σωματική του παρουσία, την ωριμότητα στο παιχνίδι του και την ικανότητα να προσφέρει λύσεις και στο επιθετικό κομμάτι. Το Μουντιάλ 2026 μπορεί να αποτελέσει το ιδανικό βήμα για την οριστική καθιέρωσή του.