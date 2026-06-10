Μουντιάλ 2026, Group H: Φαβορί η Ισπανία - Η παρουσίαση των ομάδων (vids)

Ο 8ος όμιλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει φαβορί για διάκριση, ομάδες με βαριά ποδοσφαιρική ιστορία αλλά και μία από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις της διοργάνωσης.

Η Ισπανία και η Ουρουγουάη μπαίνουν ως τα μεγάλα ονόματα του γκρουπ, όμως η Σαουδική Αραβία και το Πράσινο Ακρωτήρι φιλοδοξούν να ανατρέψουν τα προγνωστικά.

Η αυλαία του ομίλου ανοίγει στις 17 Ιουνίου με το Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι, ενώ ακολουθεί η αναμέτρηση της Ουρουγουάης με τη Σαουδική Αραβία.

Ισπανία: Από τα φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026

Η Ισπανία ταξιδεύει στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 με υψηλές φιλοδοξίες και ξεκάθαρο στόχο την επιστροφή στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης διαθέτει ένα ρόστερ γεμάτο ποιότητα, τεχνική κατάρτιση και βάθος, συνδυάζοντας ανερχόμενα ταλέντα με ποδοσφαιριστές κορυφαίου επιπέδου.

Οι «Φούριας Ρόχας» επιδιώκουν να κατακτήσουν το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας τους, επαναλαμβάνοντας το επίτευγμα του 2010 στη Νότια Αφρική.

Η αποστολή της Ισπανίας

Τερματοφύλακες: Ουνάι Σιμόν (Αθλέτικ Μπιλμπάο), Νταβίντ Ράγια (Άρσεναλ), Άλεξ Ρεμίρο (Ρεάλ Σοσιεδάδ)

Αμυντικοί: Ντάνι Καρβαχάλ (Ρεάλ Μαδρίτης), Πέδρο Πόρο (Τότεναμ), Ρόμπιν Λε Νορμάν (Ατλέτικο Μαδρίτης), Πάου Κουμπαρσί (Μπαρτσελόνα), Ντιν Χάουσεν (Ρεάλ Μαδρίτης), Αλεχάντρο Γκριμάλδο (Λεβερκούζεν), Μαρκ Κουκουρέγια (Τσέλσι), Ντάνι Βίβιαν (Αθλέτικ Μπιλμπάο)

Μέσοι: Ρόδρι (Μάντσεστερ Σίτι), Μάρτιν Θουμπιμέντι (Άρσεναλ), Φαμπιάν Ρουίθ (Παρί Σεν Ζερμέν), Πέδρι (Μπαρτσελόνα), Γκάβι (Μπαρτσελόνα), Άλεξ Μπαένα (Ατλέτικο Μαδρίτης), Μίκελ Μερίνο (Άρσεναλ)

Επιθετικοί: Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα), Νίκο Γουίλιαμς (Αθλέτικ Μπιλμπάο), Ντάνι Όλμο (Μπαρτσελόνα), Φεράν Τόρες (Μπαρτσελόνα), Μίκελ Ογιαρθάμπαλ (Ρεάλ Σοσιεδάδ), Σαμού Ομοροντιόν (Πόρτο), Γέρεμι Πίνο (Βιγιαρεάλ)

Ουρουγουάη: Η δύναμη της παράδοσης και του ταλέντου

Η Ουρουγουάη παραμένει σταθερά ανάμεσα στις πιο υπολογίσιμες εθνικές ομάδες του πλανήτη. Με δύο Παγκόσμια Κύπελλα και πλούσια ιστορία στο διεθνές ποδόσφαιρο, η «Σελέστε» διαθέτει την εμπειρία αλλά και την ποιότητα για να διεκδικήσει μια βαθιά πορεία στη διοργάνωση.

Το σύνολο του Μαρσέλο Μπιέλσα στηρίζεται σε ποδοσφαιριστές όπως οι Φεντερίκο Βαλβέρδε, Ρόναλντ Αραούχο και Ντάργουιν Νούνιες, οι οποίοι αποτελούν τη βάση μιας ομάδας που συνδυάζει ένταση, ταχύτητα και αγωνιστική προσωπικότητα.

Η αποστολή της Ουρουγουάης

Τερματοφύλακες: Σαντιάγκο Μέλε (Μοντερέι), Φερνάντο Μουσλέρα (Εστουδιάντες), Φράνκο Ισραέλ (Τορίνο)

Αμυντικοί: Ρόναλντ Αραούχο (Μπαρτσελόνα), Χοσέ Χιμένες (Ατλέτικο Μαδρίτης), Ματίας Ολιβέρα (Νάπολι), Ματίας Βίνια (Ρίβερ Πλέιτ), Γκιγιέρμο Βαρέλα (Φλαμένγκο), Σαντιάγο Μπουένο (Γουλβς), Χοακίν Πικέρες (Παλμέιρας)

Μέσοι: Φεντερίκο Βαλβέρδε (Ρεάλ Μαδρίτης), Μανουέλ Ουγκάρτε (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ροντρίγκο Μπεντανκούρ (Τότεναμ), Νικολάς Ντε Λα Κρους (Φλαμένγκο), Τζόρτζιαν Ντε Αρασκαέτα (Φλαμένγκο), Φακούντο Τόρες (Παλμέιρας), Έμιλιανο Μαρτίνες (Μίντιλαντ)

Επιθετικοί: Ντάργουιν Νούνιες (Λίβερπουλ), Φακούντο Πελίστρι (Παναθηναϊκός), Μαξιμιλιάνο Αραούχο (Σπόρτινγκ Λισαβόνας), Μπράιαν Ροντρίγκες (Κλαμπ Αμέρικα), Λουτσιάνο Ροντρίγκες (Μπαΐα), Αγκουστίν Άλβαρες (Έλτσε)

Σαουδική Αραβία: Έτοιμη να κυνηγήσει νέα έκπληξη

Η Σαουδική Αραβία επιστρέφει σε ακόμη μία τελική φάση Μουντιάλ με στόχο να αποδείξει ότι η επιτυχία του 2022 δεν ήταν τυχαία. Η ιστορική νίκη απέναντι στην Αργεντινή στο Κατάρ έδειξε πως η ομάδα μπορεί να σταθεί απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο.

Οι Άραβες γνωρίζουν ότι θεωρούνται αουτσάιντερ στον όμιλο, ωστόσο θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία και να διεκδικήσουν μέχρι τέλους την παρουσία τους στη φάση των νοκ άουτ.

Η αποστολή της Σαουδικής Αραβίας

Τερματοφύλακες: Μοχάμεντ Αλ Ογουάις (Αλ Χιλάλ), Ναουάφ Αλ Ακίντι (Αλ Νασρ), Χαμίντ Αλ Σανκίτι (Αλ Ιτιχάντ)

Αμυντικοί: Σαούντ Αμπντουλχαμίντ (Ρόμα), Γιασέρ Αλ Σαχράνι (Αλ Χιλάλ), Αλί Λατζαμί (Αλ Νασρ), Χασάν Ταμπακτί (Αλ Χιλάλ), Αμπντουλαλάχ Αμρί (Αλ Νασρ), Χασάν Καντές (Αλ Αχλί), Τζιχάντ Ζεκρί (Αλ Ραέντ)

Μέσοι: Μοχάμεντ Κάνο (Αλ Χιλάλ), Νασέρ Αλ Νταουσαρί (Αλ Χιλάλ), Μουσαμπ Αλ Τζουουάιρ (Αλ Σαμπάμπ), Φαϊσάλ Αλ Γκαμντί (Μπέβερεν), Αμπντουλάχ Αλ Χαϊμπαρί (Αλ Νασρ), Ζιγιάντ Αλ Τζοχάνι (Αλ Αχλί)

Επιθετικοί: Σάλεμ Αλ Νταουσαρί (Αλ Χιλάλ), Φιράς Αλ Μπουραϊκάν (Αλ Αχλί), Αμπντουλάχ Αλ Χαμντάν (Αλ Χιλάλ), Μαρουάν Αλ Σαχάφι (Μπέιρα Μαρ), Αϊμάν Γιαχία (Αλ Νασρ), Τουρκί Αλ Αμάρ (Αλ Καντσία)

Πράσινο Ακρωτήρι: Η πρωτάρα που θέλει να γράψει ιστορία

Το Πράσινο Ακρωτήρι αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές ιστορίες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Η αφρικανική χώρα εξασφάλισε για πρώτη φορά τη συμμετοχή της σε τελική φάση Μουντιάλ, επιβραβεύοντας την εντυπωσιακή πρόοδο που έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια.

Με αρκετούς παίκτες που αγωνίζονται σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και χωρίς το άγχος του φαβορί, το Πράσινο Ακρωτήρι θα επιδιώξει να μετατρέψει τον ενθουσιασμό του σε ανταγωνιστικές εμφανίσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αντιπάλους.

Η αποστολή του Πράσινου Ακρωτηρίου

Τερματοφύλακες: Βοζίνια (Τσάβες), Κάρλος Σάντος (Σαν Ντιέγκο FC), Μάρσιο Ρόσα (Μοντάνα 1921)

Αμυντικοί: Στόπεϊρα (Βασλούι), Ρομπέρτο Λόπες (Σάμροκ Ρόβερς), Λόγκαν Κόστα (Βιγιαρεάλ), Στίβεν Μορέιρα (Κολόμπους Κρου), Τζέφερσον (Τσάβες), Ζοάο Πάουλο (Ολίμπια), Ντέρικ Σάντος (Ραντνίτσκι Νις)

Μέσοι: Κένι Ρότσα Σάντος (Σαουδική Αραβία/Αλ Τζαμπάλιν), Ντερόν Ντουάρτε (Ντεπορτίβο Λα Κορούνια), Ζαμίρο Μοντέιρο (Μπανταλόνα), Κλαούντιο Μέντες (Ουλμ), Λαρίντο Αντράντε (Καραμπάγκ), Ζοάο Παουλό (Ολίμπια)

Επιθετικοί: Ράιαν Μέντες (Φάρενσε), Μπέμπε (Ιμπίθα), Γκάρι Ροντρίγκες (Αλ Ντιρίγια), Ζοβάν Καμπράλ (Σπόρτινγκ), Γκίλσον Ταβάρες (Εστορίλ), Βάγκνερ Γκονσάλβες (ΑΒΣ)

Το πρόγραμμα του όγδοου ομίλου

1η Αγωνιστική

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026

Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι | 9:00 μ.μ. – Χιούστον

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026

Ουρουγουάη – Σαουδική Αραβία | 2:00 π.μ. – Μαϊάμι

2η Αγωνιστική

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026

Ισπανία – Σαουδική Αραβία | 11:00 μ.μ. – Ντάλας

Τρίτη 23 Ιουνίου 2026

Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι | 3:00 π.μ. – Κάνσας Σίτι

3η Αγωνιστική

Σάββατο 27 Ιουνίου 2026

Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία | 11:00 μ.μ. – Φιλαδέλφεια

Ουρουγουάη – Ισπανία | 11:00 μ.μ. – Νιου Τζέρσεϊ