Πελέ: Σε δημοπρασία η ιστορική φανέλα του τελικού του Μουντιάλ 1958 – Θα ξεπεράσει τα 6.000.000!

Η ιστορική φανέλα που φόρεσε ο Πελέ στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1958 αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο ακριβά αθλητικά συλλεκτικά αντικείμενα όλων των εποχών, καθώς η εκτιμώμενη αξία της ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια δολάρια ενόψει της επικείμενης δημοπρασίας της.

Πρόκειται για τη μπλε φανέλα με το νούμερο 10 που φόρεσε ο Βραζιλιάνος θρύλος σε ηλικία μόλις 17 ετών, στον τελικό απέναντι στη Σουηδία. Εκείνο το βράδυ, στο Στάδιο Ρασούντα κοντά στη Στοκχόλμη, η Βραζιλία επικράτησε με 5-2 των διοργανωτών και κατέκτησε το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της.

Ο οίκος δημοπρασιών Sotheby’s ανακοίνωσε ότι η φανέλα θα διατεθεί μέσω διαδικτυακής δημοπρασίας, η οποία θα διεξαχθεί από τις 29 Ιουνίου έως τις 16 Ιουλίου.

«Δεν πρόκειται απλώς για μία φανέλα. Είναι το ένδυμα που φορούσε ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών τη βραδιά που σηματοδότησε την αρχή της κυριαρχίας του», ανέφερε σε δήλωσή του ο επικεφαλής σύγχρονων συλλεκτικών αντικειμένων του Sotheby’s, Μπραμ Γουάχτερ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Athletic, εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για την τελική τιμή πώλησης, το συγκεκριμένο κειμήλιο θα μπορούσε να εξελιχθεί στο ακριβότερο συλλεκτικό αντικείμενο που σχετίζεται με τον μοναδικό ποδοσφαιριστή που κατέκτησε τρία Παγκόσμια Κύπελλα, το 1958, το 1962 και το 1970.

Το ρεκόρ για την ακριβότερη ποδοσφαιρική φανέλα που έχει δημοπρατηθεί παραμένει μέχρι σήμερα στα 9,28 εκατομμύρια δολάρια. Το ποσό καταβλήθηκε το 2022 για τη φανέλα που φόρεσε ο Ντιέγκο Μαραντόνα στον προημιτελικό του Μουντιάλ του 1986 απέναντι στην Αγγλία.

Ο Πελέ, κατά κόσμον Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο, πέτυχε δύο γκολ στον τελικό με τη Σουηδία και εξακολουθεί να κατέχει το ρεκόρ του νεότερου ποδοσφαιριστή που έχει σκοράρει σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η κατάκτηση του 1958 αποτέλεσε την πρώτη από τις πέντε συνολικά που έχει πανηγυρίσει η Βραζιλία στη διοργάνωση.

Μετά τη λήξη εκείνου του ιστορικού τελικού, ο Πελέ χάρισε τη φανέλα στον συμπαίκτη και συγκάτοικό του, Ντίντα. Το πολύτιμο κειμήλιο παρέμεινε για δεκαετίες στην οικογένειά του, στη συνέχεια εκτέθηκε σε μουσείο της Βραζιλίας και τελικά πέρασε στα χέρια ανώνυμου συλλέκτη το 2004.