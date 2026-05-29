Σοκ στη Βραζιλία με Νεϊμάρ: Εκτός για 2-3 εβδομάδες - Πιθανή η αντικατάστασή του από τον Αντσελότι

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε στο στρατόπεδο της Βραζιλίας, με τον Νεϊμάρ να μένει εκτός δράσης για περίπου 2-3 εβδομάδες και τον Κάρλο Αντσελότι να σκέφτεται σοβαρά την αντικατάστασή του στο ρόστερ της «Σελεσάο» ενόψει Μουντιάλ.

Θλάση δευτέρου βαθμού υπέστη ο Νεϊμάρ, με το αστέρι της Εθνικής Βραζιλίας να μένει εκτός δράσης για περίπου 2-3 εβδομάδες, με το σενάριο μη συμμετοχής του στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο να είναι ορατό.

Ο 34χρονος εξτρέμ δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την πρώτη προπόνηση με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα στο γυμναστήριο.

Οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν θλάση δεύτερου βαθμού, με αποτέλεσμα ο Νεϊμάρ να τεθεί νοκ άουτ για τα φιλικά απέναντι σε Παναμά και Αίγυπτο. Παράλληλα, με τη συμμετοχή του στην πρεμιέρα κόντρα στο Μαρόκο να παραμένει αμφίβολη.

Ο Κάρλο Αντσελότι εξετάζει το ενδεχόμενο να τον αφήσει εκτός ομάδες καθώς υπάρχει περιθώριο να τροποποιήσει το ρόστερ μέχρι τις 12 Ιουνίου. Πιθανός αντικαταστάτης του «Νέι» φαντάζει αυτή τη στιγμή ο Ζοάο Πέδρο.

