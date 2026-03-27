Μουντιάλ 2026: Πέρασαν στα πέναλτι Τσεχία και Βοσνία Ερζογοβίνη - Οι τέσσερις τελικοί των playoffs

Δείτε τους τελικούς των paths στα playoffs του Μουντιάλ 2026, όπου θα δοθούν τα τελευταία τέσσερα εισιτήρια από την Ευρώπη, για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τσεχία και Βοσνία Ερζεγοβίνη ήταν οι ομάδες που πήραν τα τελευταία εισιτήρια από τους ημιτελικούς, πανηγυρίζοντας επικές προκρίσεις στα πέναλτι.

Οι Τσέχοι βρέθηκαν να χάνουν με 0-2 από την Ιρλανδία, αλλά ισοφάρισαν σε 2-2 και τελικά προκρίθηκαν με 4-3 στα πέναλτι. Στις 31 Μαρτίου θα υποδεχθούν τη Δανία στην Πράγα στον τελικό του Path D.

Η Βοσνία Ερζεγοβίνη βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο στην Ουαλία, αλλά ισοφάρισε σε 1-1 και τελικά επικράτησε 4-2 στη διαδικασία των πέναλτι. Οι Βόσνιοι θα υποδεχθούν την Ιταλία στη Ζένιτσα στις 31 Μαρτίου στον τελικό του Path A.

Τα playoffs του Μουντιάλ 2026

Path A

Ημιτελικοί

Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία 2-0

Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη 2-4 (1-1 κ.δ.)

Τελικός

Βοσνία – Ιταλία (Ζέντιτσα – 31/3)

Path B

Ημιτελικοί

Ουκρανία – Σουηδία 1-3

Πολωνία – Αλβανία 2-1

Τελικός

Σουηδία – Πολωνία (Σόλνα – 31/3)

Path C

Ημιτελικοί

Τουρκία – Ρουμανία 1-0

Σλοβακία – Κόσοβο 3-4

Τελικός

Κόσοβο – Τουρκία (Πρίστινα – 31/3)

Path D

Ημιτελικοί

Δανία – Σκόπια 4-0

Τσεχία – Ιρλανδία 2-4 (2-2 κ.δ.)

Τελικός