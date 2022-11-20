Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μουντιάλ 2022: Πρεμιέρα με το Κατάρ-Ισημερινός - Το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου
SHARE
EPA/ALI HAIDER, ΑΜΠΕ
Onsports Team 20 Νοεμβρίου 2022, 08:20
MUNDIAL

Μουντιάλ 2022: Πρεμιέρα με το Κατάρ-Ισημερινός - Το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Μουντιάλ 2022: Αυλαία στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση σε επίπεδο εθνικών ομάδων, με την αναμέτρηση Κατάρ-Ισημερινός - Όλο το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022.

Η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, το κορυφαίο γεγονός του αθλήματος, το απόλυτο ραντεβού των εθνικών ομάδων είναι εδώ! Το Κατάρ είναι έτοιμο να υποδεχθεί την μεγαλύτερη διοργάνωση, το Μουντιάλ 2022, σ’ ένα τουρνουά που θα μείνει στην ιστορία, καθώς είναι το πρώτο που γίνεται στα μέσα μιας αγωνιστικής περιόδου.

Για τις επόμενες 29 μέρες, ήτοι έως τον τελικό της 18ης Δεκεμβρίου, όλα τα βλέμματα, όλη η προσοχή του κόσμου θα είναι στραμμένη στην χώρα της αραβικής χερσονήσου, όπου θα λάβει χώρα η μεγάλη διοργάνωση. 32 χώρες θα παλέψουν για το «Άγιο Δισκοπότηρο» του ποδοσφαίρου. Το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

WorldCupTrophy

Η πρεμιέρα της διοργάνωσης θα λάβει χώρα το απόγευμα της Κυριακής (20/11). Στις 18:00 η διοργανώτρια εθνική ομάδα του Κατάρ θα υποδεχθεί τον Ισημερινό. Το Al Bayt Stadium στην πόλη Al Khor είναι αυτό που θα φιλοξενήσει τον πρώτο αγώνα της διοργάνωσης.

Το OnSports σας προσφέρει τη δυνατότητα να ζήσετε τη μαγεία του Μουντιάλ, μέσω της ειδικής ενότητας που έχει ετοιμάσει και στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες για την ιστορική διοργάνωση του Κατάρ, αλλά και Live όλοι οι αγώνες.

Συνοπτικά το πρόγραμμα στο Μουντιάλ 2022:

Α' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
20/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΚΑΤΑΡ-ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 18:00
21/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ 18:00
25/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΚΑΤΑΡ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ 15:00
25/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 18:00
29/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΚΑΤΑΡ 17:00
29/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ 17:00
Β' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
21/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΑΓΓΛΙΑ-ΙΡΑΝ 15:00
21/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΗΠΑ-ΟΥΑΛΙΑ 21:00
25/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΟΥΑΛΙΑ-ΙΡΑΝ 12:00
25/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΑΓΓΛΙΑ-ΗΠΑ 21:00
29/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΟΥΑΛΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ 21:00
29/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΙΡΑΝ-ΗΠΑ 21:00
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
22/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 12:00
22/11 STADIUM 974
DOHA		 ΜΕΞΙΚΟ-ΠΟΛΩΝΙΑ 18:00
26/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΠΟΛΩΝΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 15:00
26/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΜΕΞΙΚΟ 21:00
30/11 STADIUM 974
DOHA		 ΠΟΛΩΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 21:00
30/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ 21:00
Δ' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
22/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΔΑΝΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ 15:00
22/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΓΑΛΛΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 21:00
26/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΤΥΝΗΣΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 12:00
26/11 STADIUM 974
DOHA		 ΓΑΛΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ 18:00
30/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ 17:00
30/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΤΥΝΗΣΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ 17:00
Ε' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
23/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ 15:00
23/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΙΣΠΑΝΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 18:00
27/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΙΑΠΩΝΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 12:00
27/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΙΣΠΑΝΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ 21:00
01/12 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΙΑΠΩΝΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ 21:00
01/12 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ 21:00
ΣΤ' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
23/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΜΑΡΟΚΟ-ΚΡΟΑΤΙΑ 12:00
23/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΒΕΛΓΙΟ-ΚΑΝΑΔΑΣ 21:00
27/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΒΕΛΓΙΟ-ΜΑΡΟΚΟ 15:00
27/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΚΡΟΑΤΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ 18:00
01/12 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΚΡΟΑΤΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ 17:00
01/12 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΚΑΝΑΔΑΣ-ΜΑΡΟΚΟ 17:00
Ζ' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
24/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΕΛΒΕΤΙΑ-ΚΑΜΕΡΟΥΝ 12:00
24/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ 21:00
28/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΣΕΡΒΙΑ 12:00
28/11 STADIUM 974
DOHA		 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ 18:00
02/12 STADIUM 974
DOHA		 ΣΕΡΒΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ 21:00
02/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ 21:00
Η' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
24/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-Ν. ΚΟΡΕΑ 15:00
24/11 STADIUM 974
DOHA		 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΓΚΑΝΑ 18:00
28/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 Ν. ΚΟΡΕΑ-ΓΚΑΝΑ 15:00
28/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 21:00
02/12 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΓΚΑΝΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 17:00
02/12 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 Ν. ΚΟΡΕΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 17:00
ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
03/12 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 Α1 - Β2 (49) 17:00
03/12 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 Γ1 - Δ2 (50) 21:00
04/12 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 Δ1 - Γ2 (52) 17:00
04/12 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 Β1 - Α2 (51) 21:00
05/12 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 Ε1 - ΣΤ2 (53) 17:00
05/12 STADIUM 974
DOHA		 Ζ1 - Η2 (54) 21:00
06/12 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΣΤ1 - Ε2 (55) 17:00
06/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 Η1 - Ζ2 (56) 21:00
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
09/12 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΝΙΚΗΤΗΣ 53 - ΝΙΚΗΤΗΣ 54 (58) 17:00
09/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΝΙΚΗΤΗΣ 49 - ΝΙΚΗΤΗΣ 50 (57) 21:00
10/12 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΝΙΚΗΤΗΣ 55 - ΝΙΚΗΤΗΣ 56 (60) 17:00
10/12 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΝΙΚΗΤΗΣ 51 - ΝΙΚΗΤΗΣ 52 (59) 21:00
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
13/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΝΙΚΗΤΗΣ 57 - ΝΙΚΗΤΗΣ 58 (61) 21:00
14/12 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΝΙΚΗΤΗΣ 59 - ΝΙΚΗΤΗΣ 60 (21) 21:00
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
17/12 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 61 - ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 62 17:00
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
18/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΝΙΚΗΤΗΣ 61 - ΝΙΚΗΤΗΣ 62 17:00

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις του Μουντιάλ 2022

Διαβάστε όλη την επικαιρότητα στο Onsports


SHARE

Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (20/11)
11 λεπτά πριν Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (20/11)
SUPER LEAGUE 2
Super League 2: Ντέρμπι στην Κρήτη – Το πρόγραμμα της 3ης στροφής
24 λεπτά πριν Super League 2: Ντέρμπι στην Κρήτη – Το πρόγραμμα της 3ης στροφής
BASKET LEAGUE
Basket League: Δοκιμασία στην Καρδίτσα για τον Παναθηναϊκό - Το σημερινό πρόγραμμα
37 λεπτά πριν Basket League: Δοκιμασία στην Καρδίτσα για τον Παναθηναϊκό - Το σημερινό πρόγραμμα
MUNDIAL
Μουντιάλ 2022: Πρεμιέρα με το Κατάρ-Ισημερινός - Το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου
51 λεπτά πριν Μουντιάλ 2022: Πρεμιέρα με το Κατάρ-Ισημερινός - Το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr i-Ellada.gr
ened ΜΕΛΟΣ ΕΝΕΔ Monetized by DPG Digital Media
©2011-2022 Onsports.gr - All rights reserved