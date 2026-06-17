Στο 2ο υπογκρούπ της κλήρωσης ο ΠΑΟΚ

Η αντίστροφη μέτρηση για την κλήρωση του Europa League έχει ξεκινήσει και στον ΠΑΟΚ έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους αποκλειστικά σε αυτό, με την ομάδα του «Δικέφαλου» να βρίσκεται στους ισχυρούς.

Η κλήρωση θα ξεκινήσει στις 14:00 ώρα Ελλάδος με τους αγώνες να διεξάγονται στις 23 και 30 Ιουλίου.

Τα «μεγάλα» ονόματα των ισχυρών (Μπεσίκτας-Τβέντε) τοποθετήθηκαν στο πρώτο υπογκρούπ, κάτι που «ευνόησε» τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι απέφυγαν και τα δύσκολα ταξίδια της Σκανδιναβίας (Τρόμσο-Χάμαρμπι).

Μαζί του στους ισχυρούς βρίσκονται οι Μπενφίκα, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Πάφος. Αντίστοιχα, πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ είναι οι:

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) – Ουνιβερσιτατέα Κλουζ (Ρουμανία) Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) – Ζίλινα (Σλοβακία) Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία)– Αλουμίνι (Σλοβενία) Σεν Γκάλεν (Ελβετία)