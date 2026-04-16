Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Europa League: Επιστρέφει στην αγωνιστική δράση ο Λυκογιάννης μετά από 2 μήνες
Οnsports team 16 Απριλίου 2026, 15:10
EUROPA LEAGUE

Ο Μπάμπης Λυκογιάννης είναι και πάλι διαθέσιμος για την Μπολόνια ενόψει του κρίσιμου προημιτελικού του Europa League με αντίπαλο την Άστον Βίλα.

Θετική εξέλιξη για την ιταλική ομάδα, καθώς ο Έλληνας μπακ βρίσκεται ξανά στα πλάνα της ομάδας για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Άστον Βίλα, στο πλαίσιο των προημιτελικών του Europa League.

Ο διεθνής αριστερός μπακ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για τη ρεβάνς της 16ης Απριλίου (22:00), επιστρέφοντας στην αγωνιστική δράση μετά από σημαντική απουσία.

Ο Λυκογιάννης είχε τεθεί εκτός για διάστημα άνω των δύο μηνών, λόγω τενοντίτιδας που τον ταλαιπώρησε από τις αρχές Φεβρουαρίου. Παρότι υπήρχε εκτίμηση για ταχύτερη επάνοδο, η αποθεραπεία του διήρκεσε περισσότερο.

Πλέον, είναι ξανά διαθέσιμος για τους «ροσομπλού», δίνοντας επιπλέον λύσεις στον Βιντσέντσο Ιταλιάνο ενόψει της απαιτητικής δοκιμασίας στην έδρα της Άστον Βίλα. Η Μπολόνια καλείται να καλύψει το εις βάρος της 3-1 του πρώτου αγώνα απέναντι στους Άγγλους, οι οποίοι διανύουν εξαιρετική πορεία στην Premier League.

Στη φετινή σεζόν, ο Λυκογιάννης έχει καταγράψει 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με συνολικό χρόνο 1.098 λεπτά και μία ασίστ στη Serie A.



Ροή ειδήσεων

Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved