Europa League: Επιστρέφει στην αγωνιστική δράση ο Λυκογιάννης μετά από 2 μήνες

Ο Μπάμπης Λυκογιάννης είναι και πάλι διαθέσιμος για την Μπολόνια ενόψει του κρίσιμου προημιτελικού του Europa League με αντίπαλο την Άστον Βίλα.

Ο διεθνής αριστερός μπακ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για τη ρεβάνς της 16ης Απριλίου (22:00), επιστρέφοντας στην αγωνιστική δράση μετά από σημαντική απουσία.

Ο Λυκογιάννης είχε τεθεί εκτός για διάστημα άνω των δύο μηνών, λόγω τενοντίτιδας που τον ταλαιπώρησε από τις αρχές Φεβρουαρίου. Παρότι υπήρχε εκτίμηση για ταχύτερη επάνοδο, η αποθεραπεία του διήρκεσε περισσότερο.

Πλέον, είναι ξανά διαθέσιμος για τους «ροσομπλού», δίνοντας επιπλέον λύσεις στον Βιντσέντσο Ιταλιάνο ενόψει της απαιτητικής δοκιμασίας στην έδρα της Άστον Βίλα. Η Μπολόνια καλείται να καλύψει το εις βάρος της 3-1 του πρώτου αγώνα απέναντι στους Άγγλους, οι οποίοι διανύουν εξαιρετική πορεία στην Premier League.

Στη φετινή σεζόν, ο Λυκογιάννης έχει καταγράψει 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με συνολικό χρόνο 1.098 λεπτά και μία ασίστ στη Serie A.