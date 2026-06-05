Μουντιάλ 2026: Πήρε... μάθημα η Γαλλία του Ντεσάμπ - «Ξυπνητήρι η ήττα από την Ακτή Ελεφαντοστού»

«Δεν νομίζω ότι παίξαμε ιδιαίτερα καλά και δεν πρόκειται να σκεφτώ ότι παίξαμε ιδιαίτερα άσχημα, αλλά εάν χρειαζόμασταν ένα... ξυπνητήρι, το πήραμε», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Γάλλος ομοσπονδιακός προπονητής και συνέχισε:

«Ελέγξαμε καλά το πρώτο ημίχρονο, αλλά το δεύτερο μέρος ήταν πιο δύσκολο για εμάς. Θα έχουμε κάτι παρόμοιο με αυτό στις 16 Ιουνίου εναντίον της Σενεγάλης (σ.σ. ο πρώτος αγώνας της Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο). Ήταν ένας αγώνας προετοιμασίας και οι 10 αλλαγές δεν βοήθησαν. Αλλά ήταν σημαντικό για εμένα να δώσω σε όλους χρόνο παιχνιδιού.

Δεν είμαι ενοχλημένος και δεν θα ήμουν χαρούμενος εάν είχαμε νικήσει. Οι παίκτες ήταν αφοσιωμένοι και η ήττα δεν είναι ποτέ ευχάριστη, αλλά οι αντίπαλοι, όταν παίζουν εναντίον της Γαλλίας, έχουν επιπλέον κίνητρο. Ο Σερκί έχει πολλή ποιότητα και είχε καλή κατανόηση με τους άλλους επιθετικούς. Όταν όλοι είναι διαθέσιμοι, θα υπάρχουν πολλοί παίκτες, για να διαλέξουμε».

Από την πλευρά του, ο προπονητής της Ακτής Ελεφαντοστού, Εμερς Φαέ, τόνισε πως «είναι μια νίκη με κύρος και καλή για το ηθικό, με γνώμονα το Παγκόσμιο Κύπελλο. Είμαστε χαρούμενοι με αυτήν την νίκη, συνεχίζουμε την προετοιμασία μας και κτίζουμε δυναμική. Αλλά δεν πρόκειται να παρασυρθούμε».