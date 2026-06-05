Εθνική Ελλάδας: Παρέμεινε στην 47η θέση της παγκόσμιας κατάταξης - Κατρακύλησε η Γαλλία

Η Εθνική Ελλάδας ήρθε ισόπαλη 2-2 με τη Σουηδία σε φιλική αναμέτρηση στη Στοκχόλμη και παρέμεινε στη 47η θεση της κατάταξης της FIFA.

Στην κορυφή η Γαλλία έχασε την πρώτη θέση του κόσμου, στην οποία ανέβηκε η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή αφήνοντας στη 2η θέση την Ισπανία και τους «τρικολόρ» στην τρίτη θέση της σχετικής κατάταξης.

Η πρώτη 10άδα έχει ως εξής:

1. Αργεντινή 1.874,81 βαθμοί

2. Ισπανία 1.873,01

3. Γαλλία 1.869,43

4. Αγγλία 1.825,97

5. Πορτογαλία 1.763,83

6. Βραζιλία 1.762,66

7. Μαρόκο 1.756,94

8. Ολλανδία 1.751,10

9. Βέλγιο 1.739,55

10. Γερμανία 1.731,30

...

47. Ελλάδα 1.476,15

...

126. Κύπρος 1.131,06