Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Χωρίς Ντόρσεϊ οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δε θα έχει στη διάθεσή του για ένα ακόμα παιχνίδι τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. 

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Χωρίς Ντόρσεϊ οι «ερυθρόλευκοι»
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Απών για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι θα είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ο οποίος δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει τον τραυματισμό του.

Έτσι, όπως ακριβώς έγινε και στον πρώτο τελικό στο ΣΕΦ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δε θα έχει στη διάθεσή του τον ομογενή παίκτη, με τον Εβάν Φουρνιέ να καλείται να... κουβαλήσει και αυτή τη φορά το επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του στην περιφέρεια.

Περισσότερα σε λίγο...

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