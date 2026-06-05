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Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Εκτός και πάλι ο Σλούκας

Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί χωρίς τον αρχηγό του και στον αποψινό δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος. 

Γιάννης Κουβόπουλος

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Εκτός και πάλι ο Σλούκας
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Μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό για δεύτερη συνεχόμενη φορά, μιας και ο Εργκίν Αταμάν δε θα έχει στη διέθεσή του και για τον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος τον Κώστα Σλούκα.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο γόνατο και προτιμήθηκε να προφυλαχθεί για να μη ρισκάρει κάποιο σοβαρότερο πρόβλημα.

Έτσι, ο Τούρκος τεχνικός δεν αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές στην εξάδα των ξένων (κάτι που θα φανεί τις επόμενες ώρες), με τον Τι Τζέι Σορτς να παραμένει εντός και πιθανότατα τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να απουσιάζει για δεύτερο συνεχόμενο τελικό.

Την ίδια στιγμή αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος (όπως και ο Σλούκας) ακολούθησε χθες μερός του κανονικού προγράμματος, με τον Εργκίν Αταμάν να λαμβάνει την οριστική του απόφαση αμέσως μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης, η οποία διεξάγεται αυτή την ώρα στο Telekom Center Athens.

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