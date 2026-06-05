«Βόμβα» με Μπιρτς ο Άρης

Μια ανάσα από την υλοποίηση μιας σπουδαίας μεταγραφής βρίσκεται ο Άρης, μιας και σύμφωνα με δημοσιεύματα και πληροφορίες οι «κιτρινόμαυροι» είναι πολύ κοντά στο να δώσουν τα χέρια με τον Κεμ Μπιρτς.

Ο πολύπειρος σέντερ και φέτος φοράει τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε, πραγματοποιώντας μια εξαιρετική σεζόν, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για μια συμφωνία που είναι πολύ κοντά στο να πραγματοποιηθεί καθώς απομένει να διευθετηθούν ελάχιστες λεπτομέρειες.

Συνολικά στη σεζόν ο Καναδός σέντερ είχε τέσσερις πόντους και τέσσερα ριμπάουντ κατά μέσο όρο, στη δεύτερη σεζόν του στη Φενέρμπαχτσε με την οποία κατέκτησε την Euroleague την περασμένη σεζόν.