Παναθηναϊκός AKTOR : «Στηρίζουμε την ομάδα μόνο με τη φωνή μας»

Η ώρα για τον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος πλησιάζει και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε το δικό της μήνυμα στον κόσμο που θα βρεθεί απόψε στις εξέδρες του T-Center για να συμπαρασταθεί στις προσπάθειες του Εργκίν Αταμάν και των παικτών του.

Αναλυτικά:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει το φίλαθλο κοινό εν όψει της αποψινής αναμέτρησης (05/06, 21:00) με τον Ολυμπιακό, για τον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL.

Στηρίζουμε την ομάδα μόνο με τη φωνή μας

AdvertisementΗ στήριξη της ομάδας γίνεται μόνο με τη φωνή.Δεν απαντάμε σε οποιουδήποτε είδους πρόκληση και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να χαλάσει τη μοναδική ατμόσφαιρα του Telekom Center Athens!Απαγορεύονται απολύτως τα laser, τα καπνογόνα και τα πυροτεχνήματα. Η παραβίαση επισύρει αυστηρές κυρώσεις και ποινές κεκλεισμένων των θυρών.Οι κάτοχοι court-side εισιτηρίων οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην παρεμβαίνουν στη διεξαγωγή του αγώνα.Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση πανό ή επιγραφών πολιτικού, θρησκευτικού ή ιδεολογικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε είδους υβριστικού, ρατσιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου.Δεν επιτρέπεται η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο με φαγητό, ποτό ή καφέ για λόγους ασφαλείας και εμπορικής πολιτικής.Είσοδος στο γήπεδοΟι θύρες θα ανοίξουν στις 18:00.Συνιστάται έγκαιρη προσέλευση, ώστε οι φίλαθλοι να απολαύσουν τις δράσεις που θα πραγματοποιούνται στον περιβάλλοντα χώρο και να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

Οδηγίες για οχήματα

Η είσοδος των οχημάτων στο Telekom Center Athens θα γίνεταιστο Telekom Center Athens θα γίνεται μόνο από τις Πύλες Α’ και Δ’.Διαθέσιμα parking: P0, P2, P3, P4 και P8 (στη συμβολή Σπύρου Λούη & Κύμης).Το Parking 5 θα είναι διαθέσιμο μόνο για κατόχους VIP εισιτηρίων διαρκείας και σουιτών.Στο πλαίσιο της διατήρησης της τάξης, της ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων, απαγορεύεται η είσοδος, η κυκλοφορία και η στάθμευση οχημάτων και δικύκλων σε σημεία που δεν προβλέπονται για τον σκοπό αυτό, περιμετρικά του γηπέδου και εντός του περιβάλλοντος χώρου του Telekom Center Athens.

Εισιτήρια

Όλα τα εισιτήρια (μεμονωμένα και διαρκείας) είναι αυστηρά προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται.Η ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής Gov Wallet είναι υποχρεωτική για την είσοδο στο γήπεδο.Το εισιτήριο πρέπει να είναι διαθέσιμο είτε σε ψηφιακή μορφή (QR code) είτε εκτυπωμένο.Παιδιά άνω των τριών (3) ετών εισέρχονται αποκλειστικά με ξεχωριστό εισιτήριο.Η διάθεση των εισιτηρίων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσα από το CLUB 1908.

Θέσεις θεατών

Οι φίλαθλοι παρακολουθούν τον αγώνα αποκλειστικά από τη θέση που αναγράφεται στο εισιτήριό τους.

Απαγορευμένα αντικείμενα

Κράνη μοτοσικλέταςΜπουκάλια (νερού ή άλλων υγρών)Εύφλεκτα υλικάΑιχμηρά αντικείμεναΚάθε συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικίνδυνα

Ο ισχύων νόμος προβλέπει βαριές και άμεσες ποινές για παραβάσεις, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα.

Αποχώρηση

Κατά την αποχώρηση, παρακαλούμε να ακολουθούνται οι οδηγίες του προσωπικού ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί ομαλή και γρήγορη έξοδος.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤOR καλεί τους φιλάθλους της να βρεθούν από νωρίς στο Telekom Center Athens, να ζήσουν μία ακόμα μοναδική εμπειρία και να στηρίξουν την ομάδα απέναντι στον Ολυμπιακό για τη δεύτερη «μάχη» των τελικών.