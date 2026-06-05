Μουντιάλ 2026: Ταλαιπωρία για την εθνική Ιαπωνίας

Οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν την προετοιμασία της εθνικής ομάδας της Ιαπωνίας.

Μουντιάλ 2026: Ταλαιπωρία για την εθνική Ιαπωνίας
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Η αποστολή της εθνικής Ιαπωνίας, που έφθασε στο Μεξικό αυτή την εβδομάδα για να προετοιμασθεί για το Παγκόσμιο Κύπελλο, αναγκάστηκε να αλλάξει προπονητικό χώρο δύο φορές μέσα σε δύο ημέρες λόγω κακών συνθηκών στο γήπεδο, όπως ανέφεραν τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Οι «Μπλε Σαμουράι» αρχικά είχαν προγραμματίσει να χρησιμοποιήσουν ένα προπονητικό χώρο που ανήκε στην Τίγκρες του Μοντερέι, αλλά η κατάστασή του αγωνιστικού χώρου, επιδεινώθηκε μετά την πρόσφατη κακοκαιρία και η ομάδα μετέβη σε πανεπιστημιακό γήπεδο, σύμφωνα με την εφημερίδα Sports Hochi. Δυσαρεστημένοι με αυτό το εναλλακτικό γήπεδο, οι ιθύνοντες της εθνικής ομάδας της Ιαπωνίας, αποφάσισαν να «μετακόμισουν» ξανά και τελικά η προπόνηση της έγινε στις εγκαταστάσεις της Μοντερέι, σύμφωνα με την Sports Hochi.

«Είναι λόγω του κακού καιρού, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Θέλουμε να διασφαλίσουμε την βέλτιστη προετοιμασία για το Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε σχετικά ο Μασακούνι Γιαμαμότο, τεχνικός διευθυντής της Ιαπωνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Από την ερχόμενη Τρίτη, η εθνική ομάδα της Ιαπωνίας θα ταξιδέψει στην αμερικανική προπονητική της βάση στο Νάσβιλ του Τενεσί. «Μας έχουν πει ότι οι προετοιμασίες προχωρούν ομαλά στο Νάσβιλ», πρόσθεσε ο Γιαμαμότο.

Στον 6ο όμιλο, η Ιαπωνία θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία στον πρώτο της αγώνα στις 14 Ιουνίου, ενώ θα ακολουθήσουν οι αναμετρήσεις με την Τυνησία και την Σουηδία.

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