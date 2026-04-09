Europa League: Κόντρα στην Πόρτο η Νότιγχαμ - Μεγάλη «μάχη» Μπολόνια-Βίλα και Φράιμπουργκ-Θέλτα

Onsports Team

Με δυνατές αναμετρήσεις και υψηλές προσδοκίες συνεχίζεται η δράση στα προημιτελικά του Europa League, εκεί όπου τρία ακόμη ζευγάρια παίρνουν τη σκυτάλη μετά την ισοπαλία της Μπράγκα με τη Μπέτις στην Πορτογαλία.

Η Ρεάλ Μπέτις κατάφερε να αποσπάσει θετικό αποτέλεσμα εκτός έδρας, μένοντας όρθια απέναντι στην Μπράγκα στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της φάσης.

Στο Φράιμπουργκ-Θέλτα, οι Γερμανοί βιώνουν ιστορικές στιγμές, καθώς συμμετέχουν για πρώτη φορά σε προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η πρόκριση ήρθε με εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στη Γκενκ, με συνολικό σκορ 5-2, ενώ στην έδρα τους παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα, έχοντας χτίσει σερί θετικών αποτελεσμάτων.

Απέναντί τους, η Θέλτα έδειξε την ποιότητά της αποκλείοντας τη Λυών, πετυχαίνοντας μάλιστα σημαντική νίκη στη Γαλλία. Παραμένει αήττητη για μεγάλο χρονικό διάστημα στη διοργάνωση και διαθέτει μια από τις πιο παραγωγικές επιθέσεις, στοιχείο που την καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Στην Ιταλία, η Μπολόνια φιλοξενεί την Άστον Βίλα σε ένα ζευγάρι που συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον. Οι Ιταλοί προκρίθηκαν αποκλείοντας τη Ρόμα σε μια δραματική σειρά που κρίθηκε στην παράταση, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική τους άνοδο.

Από την άλλη πλευρά, η Άστον Βίλα ξεπέρασε με δύο νίκες το εμπόδιο της Λιλ και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, διαθέτοντας εμπειρία και ποιότητα, αν και έχει να διαχειριστεί και τις απαιτήσεις του πρωταθλήματος.

Τέλος, στο Πόρτο-Νότιγχαμ Φόρεστ, οι Πορτογάλοι έφτασαν σχετικά άνετα μέχρι τα προημιτελικά, αποκλείοντας τη Στουτγκάρδη, ωστόσο παρουσιάζουν αστάθεια, κυρίως στην αμυντική τους λειτουργία.

Η Νότιγχαμ, από την πλευρά της, συνεχίζει την πορεία της στην Ευρώπη μετά την επιστροφή της στις διοργανώσεις, έχοντας περάσει δύσκολα εμπόδια, όπως αυτό της Μίντιλαντ στα πέναλτι. Παράλληλα δίνει μάχη για την παραμονή στο πρωτάθλημα, αλλά δείχνει ικανή να παραμείνει ανταγωνιστική και στη διεκδίκηση της πρόκρισης.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα των προημιτελικών του Europa League:

Πρώτοι αγώνες

Τετάρτη 8 Απριλίου

Μπράγκα-Μπέτις 1-1

Πέμπτη 9 Απριλίου

22:00 Μπολόνια-Άστον Βίλα (COSMOTE SPORT 5 HD)

22:00 Πόρτο-Νότιγχαμ Φόρεστ (COSMOTE SPORT 3 HD)

22:00 Φράιμπουργκ-Θέλτα (COSMOTE SPORT 4 HD)

Οι επαναληπτικοί

Πέμπτη 16 Απριλίου

19:45 Θέλτα-Φράιμπουργκ

22:00 Άστον Βίλα-Μπολόνια

22:00 Μπέτις-Μπράγκα

22:00 Νότιγχαμ Φόρεστ-Πόρτο