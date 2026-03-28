UEFA: Αυστηρές κυρώσεις σε Λιλ

EPA/MOHAMMED BADRA, ΑΜΠΕ

Onsports Team

Ο αποκλεισμός της Λιλ από την Άστον Βίλα στον γύρο των «16» του Europa League άφησε μια πικρή γεύση στη γαλλική ομάδα, τόσο εντός όσο κι εκτός γηπέδου.

Στο γήπεδο, οι παίκτες του Μπρούνο Τζενέσιο δεν κατάφεραν να σκοράρουν ούτε ένα γκολ στους δύο αγώνες (συνολικό σκορ 3-0), προκαλώντας την κριτική για τις τακτικές επιλογές του προπονητή.

Η κακή απόδοση έβαλε επίσης πρόωρα τέλος στις ηπειρωτικές φιλοδοξίες του συλλόγου της βόρειας Γαλλίας, ο οποίος είχε πάντως εξ ορισμού μια δύσκολη κλήρωση εναντίον ενός από τα φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης.

Εκτός γηπέδου, η UEFA επέβαλε αυστηρές κυρώσεις στους «Λιλουά» για διάφορα περιστατικά που συνέβησαν στο στάδιο «Πιερ-Μορουά», στη διάρκεια του πρώτου αγώνα.

Όπως εξηγεί το Birmingham Live, ο σύλλογος πρέπει να πληρώσει συνολικό πρόστιμο 82.750 ευρώ για διάφορους λόγους, όπως χρήση φωτοβολίδων, ρίψη αντικειμένων, μπλοκάρισμα δημόσιων διαδρόμων και καθυστερημένη έναρξη του παιχνιδιού.