Πρόστιμο της UEFA στον ΠΑΟΚ
Πρόστιμο ύψους 32.000 ευρώ επέβαλλε στον ΠΑΟΚ η UEFA για όσα έγιναν στην αναμέτρηση με τη Θέλτα στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, ο Δικέφαλος δέχθηκε το εν λόγω χρηματικό πρόστιμο, καθώς παρατηρήθηκε αποκλεισμός των διαδρομών των θυρών, περιστατικό που αντιβαίνει το άρθρο 38 των κανονισμών.
Αναλυτικά η ενημέρωση:
«ΠΑΟΚ εναντίον Θέλτα (1-2) · 19 Φεβρουαρίου 2026
Περιστατικό και κύρωση:
• Αποκλεισμός δημόσιων διαδρόμων, άρθρο 38 του Κανονισμού Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA
Πρόστιμο: 32.000 ευρώ».