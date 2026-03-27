Πρόστιμο της UEFA στον ΠΑΟΚ
Οnsports Τeam 27 Μαρτίου 2026, 12:00
EUROPA LEAGUE / ΠΑΟΚ

Πρόστιμο ύψους 32.000 ευρώ επέβαλλε στον ΠΑΟΚ η UEFA για όσα έγιναν στην αναμέτρηση με τη Θέλτα στη Θεσσαλονίκη. 

Πρόστιμο στην ομάδα του ΠΑΟΚ επέβαλλε η UEFA λόγω των όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ομάδας της Θεσσαλονίκης με τη Θέλτα. 

Συγκεκριμένα, ο Δικέφαλος δέχθηκε το εν λόγω χρηματικό πρόστιμο, καθώς παρατηρήθηκε αποκλεισμός των διαδρομών των θυρών, περιστατικό που αντιβαίνει το άρθρο 38 των κανονισμών.

Αναλυτικά η ενημέρωση: 

«ΠΑΟΚ εναντίον Θέλτα (1-2) · 19 Φεβρουαρίου 2026

 Περιστατικό και κύρωση:
• Αποκλεισμός δημόσιων διαδρόμων, άρθρο 38 του Κανονισμού Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA

 Πρόστιμο: 32.000 ευρώ».



