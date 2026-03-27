Πρόστιμο της UEFA στον ΠΑΟΚ

Οnsports Τeam

Πρόστιμο ύψους 32.000 ευρώ επέβαλλε στον ΠΑΟΚ η UEFA για όσα έγιναν στην αναμέτρηση με τη Θέλτα στη Θεσσαλονίκη.

Πρόστιμο στην ομάδα του ΠΑΟΚ επέβαλλε η UEFA λόγω των όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ομάδας της Θεσσαλονίκης με τη Θέλτα.

Συγκεκριμένα, ο Δικέφαλος δέχθηκε το εν λόγω χρηματικό πρόστιμο, καθώς παρατηρήθηκε αποκλεισμός των διαδρομών των θυρών, περιστατικό που αντιβαίνει το άρθρο 38 των κανονισμών.

Αναλυτικά η ενημέρωση:

«ΠΑΟΚ εναντίον Θέλτα (1-2) · 19 Φεβρουαρίου 2026

Περιστατικό και κύρωση:

• Αποκλεισμός δημόσιων διαδρόμων, άρθρο 38 του Κανονισμού Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA

Πρόστιμο: 32.000 ευρώ».