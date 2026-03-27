Παναθηναϊκός: Νέο πρόστιμο 112.000 ευρώ από την UEFA

Με τριπλό και ιδιαίτερα τσουχτερό πρόστιμο, συνολικού ύψους 112.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός από την Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA (Control, Ethics and Disciplinary Body) για τους δύο αγώνες του με τη Βικτόρια Πλζεν στη νοκ άουτ φάση και για τον εντός έδρας αγώνα με την Μπέτις για τους «16» του Europa League.

Το πειθαρχικό όργανο της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας στις τελευταίες συνεδριάσεις του από 16 έως 25 Μαρτίου πήρε αποφάσεις και για τα τρία παραπάνω παιχνίδια των «πράσινων», με βάση τα όσα κατέγραψαν οι παρατηρητές και οι διαιτητές.

Το μεγαλύτερο πρόστιμο (συνολικά 94.750 ευρώ επιβλήθηκε για τον αγώνα με την Μπέτις σε 4 διαφορετικές «παραβάσεις»), ενώ -όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις- το ποσό των 112.000 ευρώ θα παρακρατηθεί από τα έσοδα που είχαν φέτος οι «πράσινοι» από τη συμμετοχή τους στις διοργανώσεις της UEFA.

Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε για τα ακόλουθα:

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν (2-2), 19 Φεβρουαρίου 2026: Άναμμα πυροτεχνημάτων, Άρθρο 16(2)(c) DR

Πρόστιμο: 8.250 ευρώ.

Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός (1-1), 26 Φεβρουαρίου 2026: Ανάρμοστη συμπεριφορά ομάδας (5 κάρτες κι άνω), Άρθρο 15(4) DR

Πρόστιμο: 9.000 ευρώ

Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μπέτις (1-0), 12 Μαρτίου 2026: Χρήση λέιζερ, Άρθρο 16(2)(d) DR

Πρόστιμο: 24.000 ευρώ

Παρεμπόδιση διαδρόμων κοινού, Άρθρο 38 Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας UEFA

Πρόστιμο: 28.000 ευρώ

Άναμμα πυροτεχνημάτων, Άρθρο 16(2)(c) DR

Πρόστιμο: 12.750 ευρώ

Καθυστερημένη έναρξη αγώνα, Άρθρο 11(2)(h) DR

Πρόστιμο: 30.000 ευρώ

Εάν προστεθούν οι 210.625 ευρώ που έχει ήδη πληρώσει φέτος ο Παναθηναϊκός σε 5 αγώνες προκριματικών και 4 αγώνες της League Phase του Europa League, το συνολικό ποσό για την αγωνιστική περίοδο 2025/26 έφτασε τις 322.625 ευρώ.