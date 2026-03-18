Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Με Μπράγκα αν περάσει την Μπέτις ο Παναθηναϊκός!
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 18 Μαρτίου 2026, 19:43
EUROPA LEAGUE

Οι Πορτογάλοι έκαναν τεράστια ανατροπή στον επαναληπτικό με την Φερεντσβάρος, επικράτησαν με 4-0, προκρίθηκαν στους "16" και περιμένουν τον Παναθηναϊκό αν περάσει την Μπέτις. 

Η ομάδα του Κάρλος Βίκενς ανέτρεψε την ήττα με 2-0 στην Ουγγαρία από την Φερεντσβάρος και με το 4-0 προκρίθηκε στους «16» του Europa League, όπου περιμένει είτε τον Παναθηναϊκό είτε την Μπέτις.

Οι Πορτογάλοι μπήκαν αγριεμένοι στον επαναληπτικό και είχαν κάνει την μισή δουλειά από το πρώτο τέταρτο χάρη στα γκολ του Ρικάρντο Όρτα (11') και του Γκρίλιτς (15'), με τους φιλοξενούμενος, πριν προλάβουν να καταλάβουν τι τους χτύπησε, να δέχονται και τρίτο γκολ (34΄) από τον Γκάμπρι Μαρτίνεθ. 

Ο θρίαμβος ολοκληρώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο με τον Όρτα στο 54' να κάνει το 4-0 και να στέλνει την ομάδα του πανηγυρικά στους «16»

.  



Ροή ειδήσεων

Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved