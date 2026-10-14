Παναθηναϊκός: Με Κρίστιανσεν κόντρα στην Μπόρατς - Η «πράσινη«» αποστολή

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα κόντρα στην Μπόρατς (15/10, 19:45) στο ΟΑΚΑ για την 1η αγωνιστική του Conference League.

Στην αποστολή για την αναμέτρηση κόντρα στους Βόσνιους βρίσκεται κανονικά ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος δείχνει έτοιμος να αγωνιστεί για πρώτα φορά με το «τριφύλλι».

Ο Δανός έχει φτάσει τα επιθυμητά επίπεδα ετοιμότητας και αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής από τον Τζέικομπ Νίστρουπ.

Αναλυτικά η αποστολή

Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Κρίστιανσεν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης, Καμαρά, Κάνγκουα, Λούζα, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.