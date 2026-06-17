Η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ

Μπορεί το ενδιαφέρον των φίλων του ποδοσφαίρου ανά την υφήλιο να είναι στραμμένο στην Αμερική και το Παγκόσμιο Κύπελλο, παρ’ όλα αυτά σήμερα έγιναν οι κληρώσεις των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων για την νέα σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκει στον δρόμο του την Ουγγρική Πάκσι με το πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία και το δεύτερο στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα των αναμετρήσεων:

Πρώτος αγώνας

Πέμπτη 23 Ιουλίου: Πάκσι – Παναθηναϊκός

Δεύτερος αγώνας

Πέμπτη 30 Ιουλίου: Παναθηναϊκός – Πάκσι