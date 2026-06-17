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Live streaming: Η κλήρωση του Παναθηναϊκού στο β' προκριματικό του Conference League

Δείτε ζωντανά την κλήρωση του Παναθηναϊκού.

Live streaming: Η κλήρωση του Παναθηναϊκού στο β' προκριματικό του Conference League
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Ο Παναθηναϊκός θα μάθει σε λίγη ώρα (15:00) τον αντίπαλό του στον β' προκριματικό του Conference League.

Μεταξύ των υποψήφιων αντιπάλων του «τριφυλλιού» βρίσκονται οι: Πανεβέζις, Νέφτσι, Μάδεργουελ, Ντουνάισκα Στρέντα, Γκάις, Γκέτεμποργκ, Βαραζντίν, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, Χάποελ Τελ Αβίβ, Πακς, Ντέμπρετσεν, Πολίσια Ζίτομιρ, Τσερκάσι, Κόπερ, Μπράβο, Ζίμπρου, Βάλουρ, Άουντα, ΤΣΚΚΑ 1948 Σόφιας, Σέλμπουρν, Ντουκάτζινι, Βαλέτα και Κολερέιν.

Ακόμη στους υποψήφιους αντιπάλους θα προστεθούν και οι ομάδες που θα προκριθούν από τον 1ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένες για τις 23 και 30 Ιουλίου.

Δείτε την κλήρωση εδώ

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