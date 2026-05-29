Παναθηναϊκός: Οριστικά στους ισχυρούς στον δεύτερο προκριματικό του Conference League

Η νέα ευρωπαϊκή σεζόν ξεκινά νωρίς για τον Παναθηναϊκός, με το «τριφύλλι» να μπαίνει άμεσα σε ρυθμούς Ευρώπης και να περιμένει την κλήρωση της 17ης Ιουνίου για να μάθει τον αντίπαλό του στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Οι πρώτες αναμετρήσεις της διοργάνωσης για τους «πράσινους» θα διεξαχθούν στις 23 και 30 Ιουλίου, με στόχο την πρόκριση και τη δημιουργία βάσεων για παρουσία στους ομίλους της διοργάνωσης.

Πλεονέκτημα για τους «πράσινους»

Η ομάδα του Παναθηναϊκού θα συμμετάσχει στην κλήρωση ως ισχυρή, γεγονός που της προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα στην πρώτη φάση των προκριματικών.

Έτσι, αποφεύγονται αρκετές δυνατές ομάδς, όπως ο Άγιαξ, η Μπράγκα, η Μπασακσεχίρ και η Κοπεγχάγη, οι οποίες βρίσκονται επίσης στους ισχυρούς της διαδικασίας.

Μεγάλη λίστα πιθανών αντιπάλων

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις ομάδες που είναι πιθανό να βρεθούν απέναντι στον Παναθηναϊκό στην πρώτη του ευρωπαϊκή δοκιμασία.

Ανάμεσα στους υποψήφιους αντιπάλους βρίσκονται σύλλογοι από τη Σκωτία, τη Σουηδία, το Ισραήλ, την Κροατία, την Ουγγαρία και τα Βαλκάνια, με αρκετές ομάδες να διαθέτουν ευρωπαϊκή εμπειρία αλλά και υψηλό βαθμό δυσκολίας.

Στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται οι Μάδεργουελ, Γκέτερμποργκ, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, Χάποελ Τεκ Αβίβ, Ντέμπρετσεν και η Ντουνάσκα Ντρέντα.

Παράλληλα, πιθανές είναι και αναμετρήσεις απέναντι σε ομάδες όπως οι Ζελέζνιτσαρ, Κόπερ, Μπράβο και Ζίμπρου.

Στο παιχνίδι και ομάδες από τον πρώτο προκριματικό

Η τελική εικόνα των υποψηφίων αντιπάλων θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση του 1ου προκριματικού γύρου, καθώς αρκετές ομάδες διεκδικούν θέση στην επόμενη φάση.

Από τα πιθανά ονόματα που ξεχωρίζουν είναι οι Μπάτε Μπορίσοαβ, Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, Σαράγεβο, Ντιναμό Τιφλίδας και η Ντέρι.