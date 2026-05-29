· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Οριστικά στους ισχυρούς στον δεύτερο προκριματικό του Conference League

Οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στον δεύτερο προκριματικό  του Conference League

Παναθηναϊκός: Οριστικά στους ισχυρούς στον δεύτερο προκριματικό του Conference League
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η νέα ευρωπαϊκή σεζόν ξεκινά νωρίς για τον Παναθηναϊκός, με το «τριφύλλι» να μπαίνει άμεσα σε ρυθμούς Ευρώπης και να περιμένει την κλήρωση της 17ης Ιουνίου για να μάθει τον αντίπαλό του στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Οι πρώτες αναμετρήσεις της διοργάνωσης για τους «πράσινους» θα διεξαχθούν στις 23 και 30 Ιουλίου, με στόχο την πρόκριση και τη δημιουργία βάσεων για παρουσία στους ομίλους της διοργάνωσης.

Πλεονέκτημα για τους «πράσινους»

Η ομάδα του Παναθηναϊκού θα συμμετάσχει στην κλήρωση ως ισχυρή, γεγονός που της προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα στην πρώτη φάση των προκριματικών.

Έτσι, αποφεύγονται αρκετές δυνατές ομάδς, όπως ο Άγιαξ, η Μπράγκα, η Μπασακσεχίρ και η Κοπεγχάγη, οι οποίες βρίσκονται επίσης στους ισχυρούς της διαδικασίας.

Μεγάλη λίστα πιθανών αντιπάλων

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις ομάδες που είναι πιθανό να βρεθούν απέναντι στον Παναθηναϊκό στην πρώτη του ευρωπαϊκή δοκιμασία.

Ανάμεσα στους υποψήφιους αντιπάλους βρίσκονται σύλλογοι από τη Σκωτία, τη Σουηδία, το Ισραήλ, την Κροατία, την Ουγγαρία και τα Βαλκάνια, με αρκετές ομάδες να διαθέτουν ευρωπαϊκή εμπειρία αλλά και υψηλό βαθμό δυσκολίας.

Στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται οι Μάδεργουελ, Γκέτερμποργκ, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, Χάποελ Τεκ Αβίβ, Ντέμπρετσεν και η Ντουνάσκα Ντρέντα.

Παράλληλα, πιθανές είναι και αναμετρήσεις απέναντι σε ομάδες όπως οι Ζελέζνιτσαρ, Κόπερ, Μπράβο και Ζίμπρου.

Στο παιχνίδι και ομάδες από τον πρώτο προκριματικό

Η τελική εικόνα των υποψηφίων αντιπάλων θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση του 1ου προκριματικού γύρου, καθώς αρκετές ομάδες διεκδικούν θέση στην επόμενη φάση.

Από τα πιθανά ονόματα που ξεχωρίζουν είναι οι Μπάτε Μπορίσοαβ, Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, Σαράγεβο, Ντιναμό Τιφλίδας και η Ντέρι.

COMMENTS
LATEST NEWS
13:20 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Πλησιάζει στην Κρήτη ο Μπουχαλάκης

13:12 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Οριστικά στους ισχυρούς στον δεύτερο προκριματικό του Conference League

13:02 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την Euroleague - Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

12:39 CHAMPIONS LEAGUE

Με δύο 18χρονους στην αποστολή για τον τελικό η Παρί Σεν Ζερμέν

12:39 GREEK BASKET LEAGUE

Κολοσσός: Κάτοικος Ρόδου μέχρι το 2028 ο Καράμπελας

12:23 ΣΠΟΡ

Roland Garros: Εκκίνηση στον τρίτο γύρο με Τζόκοβιτς - Το πρόγραμμα της Παρασκευής

12:18 BET ON

O τελικός του Champions League με 500+ αγορές και «Super Aλλαγή»* από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

12:18 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός: Με Αναστασίου στον πάγκο και τη νέα σεζόν

11:57 SUPER LEAGUE

Άρης: Το αντίο του Αθανασιάδη - Οδεύει προς Ηρακλή

11:53 MVP

H πρωινή ρουτίνα ήταν πάντα για άντρες με στόχο

11:43 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: «Άκυρο» Λουτσέσκου σε Μπεσίκτας - Χαρούμενος στην Ελλάδα και τον «Δικέφαλο»

11:32 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: «Δένει» τον Χατζηλάμπρου με τετραετές συμβόλαιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας