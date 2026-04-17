ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: «Να είμαστε περήφανοι, ψηλά το κεφάλι και συνεχίζουμε» | Οι δηλώσεις Νίκολιτς

Ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε στην εμφάνιση που έκανε η ομάδα του, ενώ αποκάλυψε και τι είπε στους ποδοσφαιριστές του, μετά το τέλος του αγώνα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι στην υπέροχη έδρα μας. Αυτό που είπα στους παίκτες ήταν ότι το ευρωπαϊκό μας ταξίδι ήταν απίστευτο. Μια ομάδα σε ανασυγκρότηση από το καλοκαίρι. Πρέπει να είμαστε περήφανοι και είμαι χαρούμενος που οι φίλαθλοί μας το αναγνώρισαν. Κάναμε πολλές ευκαιρίες, χάσαμε και κάποιες, κάναμε ένα μεγάλο λάθος σε τακτική και μας τιμώρησαν. Είναι μια έμπειρη ομάδα που μπορεί να πιέσει, να ανοίξει τον χώρο και να σκοράρει το γκολ. Η προσπάθεια των παικτών ήταν εκπληκτική. Πρέπει να είμαστε περήφανοι. Δεν αξίζαμε να είμαστε εκτός συνέχειας, αλλά το ευρωπαϊκό ταξίδι τελειώνει εδώ. Τώρα στρέφουμε το βλέμμα στην απαιτητική αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Οι φίλαθλοι μας έσπρωξαν, εμείς το πιστεύαμε ότι θα κάναμε τα πάντα και πολεμήσαμε για τον κόσμο. Σε αυτή την πολύ δύσκολη μάχη που δόθηκε, όποιες είδε και ξέρει ποδόσφαιρο, η αναμέτρηση τελείωσε με τον πιο όμορφο τρόπο που μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να προσφέρει. Στη Μαδρίτη και οι φίλαθλοι των δύο ομάδων ζητωκραύγαζαν. Το ίδιο έγινε και σήμερα. Αυτό είναι το καλύτερο προμόσιον που μπορεί να γίνει σε σχέση και με το χθεσινό σκάνδαλο στο Τσάμπιονς Λιγκ. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτό».

Για το αν η ΑΕΚ μπορεί να επενδύσει στο πρώτο ημίχρονο για την κατάκτηση του τίτλου: «Όχι μόνο το πρώτο μέρος. Θα έλεγα στα πρώτα 60 με 65 λεπτά ότι παίξαμε εκπληκτικά. Μετά μας τελείωσαν τα καύσιμα. Η ενέργεια μας έπεσε. Δεν είχαμε αρκετά μεγάλο πάγκο για αυτήν την απαιτητική αναμέτρηση και υποφέραμε. Οι παίκτες συνέχισαν να πολεμούν αλλά το παιχνίδι πήγε σε άλλη κατεύθυνση. Δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε την ένταση για τόσα λεπτά. Αναμέναμε κάτι τέτοιο. Ακόμα και έτσι με λίγη περισσότερη συγκέντρωση στο τέλος θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει. Σήμερα τα στατιστικά μιλάνε από μόνα τους. Χάσαμε μια με δυο καλές ευκαιρίες να σκοράρουμε στη Μαδρίτη και αν αυτό είχε συμβεί θα παίρναμε την πρόκριση».

Για το αν η φετινή πορεία ήταν σημεία αναφοράς για το μέλλον και αν το σημερινό ματς ήταν το καλύτερο προπονητικά στην καριέρα του: «Την Κυριακή ο ΠΑΟΚ τώρα. Πρέπει να ανακτήσουμε δυνάμεις. Είμαι υπερήφανος, νιώθω τη χαρά για αυτό το ταξίδι όμως είμαστε εκτός πλέον. Έχουμε υποχρέωση απέναντι σε αυτόν τον κόσμο και πρέπει να προσπαθήσουμε να επαναλάβουμε αυτή την απόδοση. Μέχρι του χρόνου έχουμε καιρό, τώρα έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη μάχη για το πρωτάθλημα. Αναμένω να είναι δύσκολες οι αναμετρήσεις που θα ακολουθήσουν σε πνευματικό και ποδοσφαιρικό επίπεδο. Θέλω να επικεντρωθούμε σε αυτό και μετά ας κάνουμε μια κουβέντα για όλη τη σεζόν».

Για το αν ο Ζίνι έδειξε ότι η ΑΕΚ έχει ακόμα έναν φορ υψηλής κλάσης: «Πέρα από τα γκολ, είχε εξαιρετική απόδοση. Μου υποσχέθηκε στην προτελευταία προπόνηση ότι θα σκοράρει δύο γκολ και την κράτησε την υπόσχεση. Έχουμε τρεις εξαιρετικούς επιθετικούς. Σε αυτό που θέλουμε να παίζουμε οι επιθετικοί είναι πολύ σημαντικοί. Σε ένα κομμάτι της σεζόν είχαμε μόνο τον Γιόβιτς, τώρα έχουμε τον Βάργκα, τον Ζίνι και υπάρχει ανταγωνισμός. Είναι σημαντικοί όλοι, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και αυτό είναι ευχάριστο για έναν προπονητή».

Για το που μπορεί να φτάσει η Ράγιο: «Έχει μια ηλικιακή δομή πολύ ισορροπημένη. Έχουν έναν νεαρό παίκτη και έχουν έμπειρους ποδοσφαιριστές. Αρκετοί παίκτες παίζουν τρία με τέσσερα χρόνια μαζί, παίζουν με τα μάτια κλειστά. Μια φορά χάσαμε τις θέσεις μας, ανεβήκαμε λίγο παραπάνω και μας τιμώρησαν. Γνωρίζουν πως να παίζουν. Έχω δει αρκετά παιχνίδια της Ράγιο, βλέπω και το ισπανικό ποδόσφαιρο. Είναι μια ιδιαίτερη ομάδα που παίζει διαφορετικά εντός με εκτός έδρας. Είναι πολύ έξυπνο αυτό. Στο γήπεδό τους δεν μπορείς να παίξεις passing game. Τώρα έχουν φτάσει στα ημιτελικά, όλα είναι εφικτά πλέον».

Για το πως το βίωσε και τι είπε στους παίκτες στον κύκλο: «Ήταν ένα roller coaster συναισθημάτων. Πλέον δεν έχω τη δυνατότητα να νιώσω ούτε ευφορία ούτε δυσκολία. Πρέπει να κοιτάξω την επόμενη αναμέτρηση. Μάζεψα τους παίκτες και τους είπα. “Βγαίνετε σήμερα από το γήπεδο με το κεφάλι ψηλά. Πρέπει να είστε περήφανοι για την πορεία σας και για όσα καταφέρατε. Ψηλά το κεφάλι και συνεχίζουμε γιατί έχουμε μια δύσκολη αναμέτρηση στις επόμενες μέρες”».

Για την αποκατάσταση ως το ματς της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ: «Αυτό είναι, λιγότερο από 72 ώρες. Με ξέρετε όμως ότι δεν παραπονούμαστε, δεν ψάχνουμε δικαιολογίες. Δεν μιλάω μόνο σωματικά, αλλά σε επίπεδο συναισθημάτων. Αυτοί που θα είναι έτοιμοι πνευματικά και σωματικά, διότι έρχεται μια απαιτητική αναμέτρηση και πολύ σημαντική, θα παίξουν. Αύριο στις 12.00 ξεκινάει η προπόνηση. Αύριο θα δούμε πως θα είναι οι παίκτες, το Σάββατο θα έχουμε άλλη μια προπόνηση και θα παραμείνουμε ενωμένοι για να δώσουμε τα πάντα για ένα καλό αποτέλεσμα».