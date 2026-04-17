ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Τα highlights του προημιτελικού στο Conference League
EUROKINISSI
Οnsports team 17 Απριλίου 2026, 00:44
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

Δείτε τα highlights του ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο, για τα προημιτελικά του Conference League.

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς τα έδωσε όλα, ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα, αλλά ένα γκολ κόντρα στη ροή της αναμέτρησης διαμόρφωσε το τελικό 3-1 και την εμπόδισε από το κάνει πραγματικότητα ένα ποδοσφαιρικό θαύμα!

Οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν κατάθεση ψυχής στο «καμίνι» της Νέας Φιλαδέλφειας και «άγγιξαν» μια επική ανατροπή, όπως εκείνη του 1977. Στο τέλος δεν τα κατάφεραν και το εκπληκτικό φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι τους έλαβε τέλος, αλλά η αποθέωση που γνώρισαν από τον κόσμο ήταν η αναγνώριση της τρομερής προσπάθειας που κατέβαλαν.

UECL: ΑΕΚ - Ράγιο Βαγεκάνο 3-1 | HL



EURO 2026 Χάντμπολ Γυναικών: Στον 3ο όμιλο η Εθνική, κληρώθηκε με Δανία, Ισπανία και Τουρκία
ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: «Να είμαστε περήφανοι, ψηλά το κεφάλι και συνεχίζουμε» | Οι δηλώσεις Νίκολιτς
Ηλιόπουλος: «Κοτέτσι το γήπεδο της Ράγιο, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε περισσότερα από τους διαιτητές»
Conference League: Ιστορική πρόκριση η Στρασμπούρ, εύκολα η Κρίσταλ Πάλας - Τα ζευγάρια στους «4»
