INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 16 Απριλίου 2026, 23:12
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Η μπασκετική «Ένωση» στο πλευρό της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς

Ο μπασκετικός «Δικέφαλος», προεξέχοντος του Ντράγκαν Σάκοτα βρίσκεται στην Allwyn Arena, για τον προημιτελικό του Conference League, ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο.

Η ΑΕΚ έκανε την υπέρβαση κόντρα στην Μπανταλόνα και πήρε την πρόκριση στο BCL Final Four 2026, το οποίο θα γίνει στην έδρα της καταλανικής ομάδας.

24 ώρες μετά τον θρίαμβο στο Game 3 της προημιτελικής σειράς, ο προπονητής των θαυμάτων, Ντράγκαν Σάκοτα βρίσκεται στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας για να δει από κοντά την προσπάθεια της ομάδας του Νίκολιτς, η οποία ψάχνει ένα δικό της θαύμα!

Επίσης, στην Allwyn Arena βρίσκεται ο Πρόεδρος της ΚΑΕ ΑΕΚ, Βαγγέλης Αγγελόπουλος, στελέχη της ομάδας, όπως υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Νικολάου αλλά και αντιπροσωπεία παικτών και προπονητών της.



