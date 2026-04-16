ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Ισπανική γιορτή στο Θησείο πριν από τη ρεβάνς της Allwyn Arena

Οι φίλοι της Ράγιο Βαγιεκάνο έστησαν το δικό τους «πάρτι» στο Θησείο, έχοντας στο πλευρό τους και Έλληνες υποστηρικτές της ομάδας, πριν από τη ρεβάνς με την ΑΕΚ, για τα προημιτελικά του Conference League.

Λίγες ώρες πριν από το ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο, οι οπαδοί της ισπανικής ομάδας συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, προκειμένου στη συνέχεια να μεταβούν οργανωμένα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η αναμέτρηση στην Allwyn Arena έχει ιστορική σημασία, καθώς η ΑΕΚ και η Ράγιο Βαγιεκάνο διεκδικούν την πρόκριση στα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης, με την «Ένωση» να στοχεύει στη δεύτερη συμμετοχή της και τους Μαδριλένους στην πρώτη.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 1.500 φίλαθλοι της Ράγιο θα βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους, με σημείο συνάντησης το Θησείο και μετακίνηση προς το γήπεδο με τον ηλεκτρικό. Ανάμεσά τους βρίσκονται και Έλληνες οπαδοί του συλλόγου, καθώς η Ράγιο Βαγιεκάνο διατηρεί βάση οπαδών στη χώρα μας, κυρίως λόγω της ιδεολογικής ταυτότητας των οργανωμένων φιλάθλων της.