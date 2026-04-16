ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Ισπανική γιορτή στο Θησείο πριν από τη ρεβάνς της Allwyn Arena
Βαγγέλης Πάτας 16 Απριλίου 2026, 18:55
Οι φίλοι της Ράγιο Βαγιεκάνο έστησαν το δικό τους «πάρτι» στο Θησείο, έχοντας στο πλευρό τους και Έλληνες υποστηρικτές της ομάδας, πριν από τη ρεβάνς με την ΑΕΚ, για τα προημιτελικά του Conference League.

Λίγες ώρες πριν από το ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο, οι οπαδοί της ισπανικής ομάδας συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, προκειμένου στη συνέχεια να μεταβούν οργανωμένα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η αναμέτρηση στην Allwyn Arena έχει ιστορική σημασία, καθώς η ΑΕΚ και η Ράγιο Βαγιεκάνο διεκδικούν την πρόκριση στα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης, με την «Ένωση» να στοχεύει στη δεύτερη συμμετοχή της και τους Μαδριλένους στην πρώτη.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 1.500 φίλαθλοι της Ράγιο θα βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους, με σημείο συνάντησης το Θησείο και μετακίνηση προς το γήπεδο με τον ηλεκτρικό. Ανάμεσά τους βρίσκονται και Έλληνες οπαδοί του συλλόγου, καθώς η Ράγιο Βαγιεκάνο διατηρεί βάση οπαδών στη χώρα μας, κυρίως λόγω της ιδεολογικής ταυτότητας των οργανωμένων φιλάθλων της.

Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Ολόκληρο το βίντεο με τη συνέντευξη Τύπου του Δημητρακόπουλου - Οι καταγγελίες για τον Λιόλιο
13 λεπτά πριν Ολόκληρο το βίντεο με τη συνέντευξη Τύπου του Δημητρακόπουλου - Οι καταγγελίες για τον Λιόλιο
CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για τη ρεβάνς των «8» στο Conference League
23 λεπτά πριν ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για τη ρεβάνς των «8» στο Conference League
ΣΠΟΡ
Volley League Γυναικών: Κυρίαρχος ο Παναθηναϊκός, έκανε το 1-0 στους τελικούς με τον ΖΑΟΝ
44 λεπτά πριν Volley League Γυναικών: Κυρίαρχος ο Παναθηναϊκός, έκανε το 1-0 στους τελικούς με τον ΖΑΟΝ
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Η δωδεκάδα κόντρα στην Αρμάνι - Ποιους «έκοψε» ο Μπαρτζώκας
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Η δωδεκάδα κόντρα στην Αρμάνι - Ποιους «έκοψε» ο Μπαρτζώκας
Όλες οι ειδήσεις
