ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Με Μαρίν η τελευταία προπόνηση της «Ένωσης»
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 15 Απριλίου 2026, 18:27
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Με Μαρίν η τελευταία προπόνηση της «Ένωσης»

Ο Ραζβάν Μαρίν βρίσκεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, ενόψει του ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο, για τα προημιτελικά του Conference League.

Η ΑΕΚ γνώρισε «βαριά» ήττα (3-0) από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Μαδρίτη, στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο «Δικέφαλος» ψάχνει ένα… θαύμα, το οποίο είχε βρει πριν από 49 χρόνια και καλείται να επαναλάβει την ερχόμενη Πέμπτη (16/04) στην Allwyn Arena, τόσο ο Μάρκο Νίκολιτς, όσο κι ο Φιλίπε Ρέλβας εξέφρασαν την πίση τους ότι η ΑΕΚ μπορεί να τα καταφέρει. 

Το απόγευμα της Τετάρτης (15/04) η «Ένωση» πραγματοποίησε την τελευταία προπόνησή της στην Allwyn Arena, στην οποία πήρε κανονικά μέρος ο Ραζβάν Μαρίν. Ο Ρουμάνος θα είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο Λούκα Γιόβιτς και τον τραυματία Πέτρο Μάνταλο.

